Elon Musk part en guerre contre Apple et son App Store

Jamais à court de trolls, le milliardaire Elon Musk aimerait bien détourner l'attention portée aux mauvais résultats de Twitter vers la politique d'Apple et son App Store, surtout s'il doit mettre en place un abonnement payant. Sans surprise, Tim Sweeney d'Epic Games participe à cette nouvelle offensive.

Les choses vont mal pour Twitter depuis le rachat d’Elon Musk. Le réseau social a dû faire face à des vagues de licenciements et de démissions fragilisant sa capacité à réagir rapidement aux problèmes. Et des problèmes il y en a, notamment avec l’arrêt des campagnes de publicité venant de nombreuses marques dont Apple.

Twitter perd des millions de dollars

Le média NPR, la radio publique américaine, rapporte que 50 des 100 plus gros acheteurs de publicités sur Twitter ont arrêté leur campagne sur la plateforme. Collectivement, « ils avaient investi plus de 750 millions de dollars en 2022 » sur Twitter. Sept entreprises de plus ont réduit radicalement leur budget publicités. Ces dernières représentaient plus de 255 millions de revenus depuis 2020 pour Twitter.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Parmi toutes ces entreprises, il y en a une qu’Elon Musk a souhaité mettre en lumière pour ses fans : Apple. Entre quelques reprises de fake news ou théorie du complot de l’alt-right américaine, le milliardaire a publié des tweets à l’encontre de la marque à la pomme « Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Détestent-ils la liberté d’expression en Amérique ? ».

On peut comprendre qu’Elon Musk soit énervé par la situation. D’après le Washington Post, Apple était la plus grosse source de revenu au premier trimestre 2022 avec 48 millions de dollars de budget publicitaire. Un investissement massif qui démontre une nouvelle fois l’importance de Twitter.

Twitter bientôt banni de l’App Store ?

Derrière la fin de la publicité de la part d’Apple, il y a une autre grande crainte de la part d’Elon Musk : la disparition de Twitter de l’App Store sur l’iPhone et l’iPad. Plusieurs analystes ont partagé cette théorie ces derniers jours ce clash en devenir.

Twitter souhaite lancer à grande échelle un abonnement Twitter Blue qui conduira Apple et Google à recevoir une commission de 30 % comme ils le font sur chaque paiement in-app et chaque abonnement souscrit depuis leurs plateformes.

C’est cette tension qui a conduit Elon Musk à émettre l’hypothèse de la création d’un smartphone en alternative à l’iPhone et Android. Les choses s’accélèrent depuis le 28 novembre où Elon Musk a publié un tweet indiquant qu’Apple menaçait désormais de supprimer l’application Twitter de son App Store. Une information à prendre avec des pincettes, Apple n’ayant pas confirmé cette menace.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Cela fait suite à la publication de plusieurs tweets assassins où Elon Musk remettait en question la politique d’Apple et sa gestion de la liberté d’expression sur sa plateforme. La marque à la pomme est connue pour être intransigeante avec certains contenus sur son App Store.

Mais derrière des grands mots sur la liberté d’expression, Elon Musk révèle dans d’autres tweets les véritables raisons de sa nouvelle révolte contre Apple : la commission de 30% sur les abonnements.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Une commission qu’il estime être « secrète » bien qu’elle fut annoncée publiquement par Apple lors d’une conférence et discutée à de nombreuses reprises par plusieurs acteurs comme Spotify ou Epic Games.

Le soutien d’Epic Games

Sans trop de surprise, Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, est venu apporté un soutien public à Elon Musk sur Twitter en partageant plusieurs tweets et en devenant soudainement un « défenseur » de la liberté d’expression.

We'll see. Apple blocked Fortnite within a few hours of Epic defying their policy. Would they nuke Twitter? Spotify? Facebook? Netflix? At what point does the whole rotten structure collapse? — Possibly Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 28, 2022

Epic Games est en conflit depuis plus d’un an avec Apple sur la question de la commission de 30% sur le jeu Fortnite. L’éditeur de jeu vidéo aimerait bien intégrer son propre système de paiement indépendant d’Apple et remet en cause la force de la marque sur son propre écosystème. Une mise à jour du jeu avait intégré un tel système de paiement, conduisant au bannissement pur et simple de Fortnite de l’App Store.

Dans ce conflit entre Epic Games et Apple, ce dernier en ressort plutôt vainqueur jusqu’à présent, mais les tensions autour de la politique de son App Store se multiplient. En s’y attaquant, Elon Musk s’attaque à plus gros que lui, mais pourrait créer un effet médiatique autour de cette nouvelle aventure.

