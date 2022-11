Même s'il affirme ne pas avoir envie d'en arriver là, Elon Musk indique qu'il pourrait créer un smartphone en alternative à iOS ou Android. Or, tout dépend de l'avenir de Twitter sur l'App Store et le Play Store.

Elon Musk pourrait créer un smartphone. Or, celui-ci ne s’intègrerait ni à l’écosystème d’Apple ni à celui de Google. C’est en effet ce qu’a laissé entendre le milliardaire dans un tweet tout en affirmant qu’il ne souhaitait pas avoir à en arriver là. Selon lui, tout dépendra de l’avenir de Twitter sur les magasins d’applications App Store et Play Store. Explications.

Le patron de Tesla a racheté Twitter et bouleverse énormément de choses sur le réseau social. Il pousse en effet une formule d’abonnement à huit dollars par mois permettant, entre autres, d’afficher le badge de certification sur son profil. Sans surprise, cela a provoqué un certain chaos sur la plateforme puisque de nombreux utilisateurs en ont profité pour usurper les identités d’entreprises et poster n’importe quoi avec leurs comptes.

Dans certains cas, cela a fait perdre énormément d’argent à des compagnies. En outre, Elon Musk a licencié pléthore de ses employés (ou les a poussés à la sortie) au point de créer une panique sur Twitter. À tout cela s’ajoutent des décisions controversées de rétablir les comptes suspendus de certaines personnalités publiques telles que l’ancien président des États-Unis, Donald Trump.

« Un téléphone alternatif »

Elon Musk affirme œuvrer pour une liberté d’expression sans limites, mais ses actions pourraient entrer en conflit avec quelques-unes des conditions d’utilisation des magasins d’applications mobiles tels que l’App Store d’Apple ou le Google Play Store. En conséquence, il est possible que Twitter soit un jour banni de ces boutiques. Pour l’instant, rien ne prouve que cela soit à l’ordre du jour, mais le patron de Tesla y songe déjà.

En effet, le milliardaire a répondu à un tweet évoquant un potentiel évincement de Twitter par Apple et Google. « J’espère vraiment qu’on n’en arrivera pas là, mais oui, s’il n’y a pas d’autre choix, je ferai un téléphone alternatif ». En outre, 9to5Mac rappelle qu’Elon Musk s’est déjà montré très critique contre les commissions des boutiques d’applications qu’il juge trop élevées tout en affirmant que c’est la faute du « duopole iOS/Android ».

Reste à savoir à quoi pourrait ressembler un smartphone alternatif poussé par Elon Musk. Le supposé appareil pourrait éventuellement s’appuyer sur AOSP (la base open source d’Android) sans embarquer les services Google. Mais il n’y a pas besoin de spéculer davantage, il ne s’agit pour le moment que d’un projet qu’Elon Musk affirme vouloir éviter s’il le peut.

