Le chaos s’installe chez Twitter : Elon Musk fait perdre des milliards de dollars à des entreprises et continue de supprimer des emplois

Elon Musk mène la danse chez Twitter, depuis qu'il en est devenu propriétaire et PDG. Il a déjà fait plonger la plateforme dans le chaos. En introduisant un abonnement à 8 dollars par mois qui offre la certification d'un compte sans vérification, de faux comptes en ont profité pour nuire publiquement à plusieurs grands groupes. Entre-temps, le milliardaire continue de supprimer des emplois.

Il ne se passe pas une seule journée sans qu’Elon Musk intervienne directement sur Twitter. Le nouveau patron de Twitter a avoué tester des choses, et ce n’était pas une blague. Comptes payants, certification sans vérification de l’identité, double badge, publication de messages longs, ajout de fonctions à la demande de ses abonnés, le retour de Vine, un système de paywall…

Le PDG et nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, est déchaîné. Après s’être séparé de la moitié de ses salariés, puis en avoir rappelé certains, il a préparé les salariés restants de Twitter à des moments difficiles. Il brandit tout simplement le risque d’une faillite.

Dans un message interne, il insiste sur l’importance du nouveau système d’abonnements. Actuellement, Twitter est financé à 90 % par de la publicité. Il compte donc sur le nouvel abonnement payant. Cependant, le nouveau Twitter Blue, un abonnement mensuel de 8 dollars par mois comprend également la coche de vérification, a semé la confusion chez les annonceurs.

Quelques heures après le lancement de Twitter Blue, de nombreux utilisateurs ont changé leur nom et se sont fait passer pour des célébrités, des politiciens et des athlètes bien connus et même Elon Musk. Ce qui a été le plus dommageable est le fait que certains comptes se soient fait passer pour des entreprises.

Un des cas les plus partagés est celui du groupe pharmaceutique Eli Lilly and Company, dont un faux compte a tweeté : « Nous sommes heureux d’annoncer que l’insuline est désormais gratuite ». Ce tweet aurait entraîné une perte d’environ 13 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit -4 %.

Twitter a stoppé le lancement de Twitter Blue et remis en place le double badge pour certains gros comptes Twitter. Mais, force est de constater que la confiance s’est fortement érodée chez les annonceurs.

D’ailleurs, l’extension de navigateur gratuite pour les navigateurs basés sur Chromium aide à mieux reconnaître ces comptes.

Entre-temps, les événements sur Twitter ont fait réagir la Federal Trade Commission (FTC). Le rôle de l’agence américaine est généralement décrit comme la lutte contre les pratiques déloyales et trompeuses afin d’assurer le fonctionnement d’un marché concurrentiel. Le porte-parole de la FTC, Douglas Farrar, a déclaré à la BBC : « Nous suivons les événements sur Twitter avec inquiétude ». Dans ce contexte, Twitter pourrait être sanctionné lourdement.

Pour les salariés et les personnes qui travaillent étroitement avec Twitter, Elon Musk continue de lancer de massifs licenciements. Cette fois-ci, ce sont des milliers de sous-traitants et free-lances qui s’apprêteraient à être remerciés. On évoque ici 4 400 à 5 500 contrats supprimés.

Update: company sources tell me that yesterday Twitter eliminated ~4,400 of its ~5,500 contract employees, with cuts expected to have significant impact to content moderation and the core infrastructure services that keep the site up and running.

People inside are stunned.

— Casey Newton (@CaseyNewton) November 13, 2022