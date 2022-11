Twitter : cette extension permet de distinguer les comptes certifiés de ceux qui payent

Elon Musk a mis sacrément le bazar sur Twitter. Voici une extension qui permet de retrouver un semblant de sens et d'éviter de se faire avoir. « Huit dollars », c'est son nom, permet de séparer les comptes certifiés des abonnés de Twitter Blue.

Twitter

est en pagaille depuis l’introduction du nouveau badge certifié voulu par Elon Musk. Malgré cela, le réseau social à l’oiseau bleu sans doute le réseau social le plus important au monde, en dépit de sa popularité modeste comparée à des mastodontes comme TikTok ou Facebook pour ne citer que ces deux-là.

Le problème du nouveau système de vérification est qu’il demande plusieurs clics avant de savoir si un compte a vraiment fait certifier son identité ou s’il a simplement payé 8 dollars par mois pour obtenir le badge. Cela ouvre la porte à toutes les dérives possibles en termes de désinformation. Heureusement, une nouvelle extension permet de retrouver un peu d’ordre dans tout cela.

Une extension qui porte bien son nom

L’extension, publiée sur Github par un dénommé William Seagar, s’appelle ni plus ni moins que « huit dollars » en référence au prix qu’il faut payer pour obtenir le badge sans certifier son identité.

Une fois installée, elle vous permet d’identifier clairement les utilisateurs payants des autres. En lieu et place du badge, vous apercevrez soit la mention « Actually Verified » (vraiment vérifié en français) pour les comptes certifiés et « Paid for Verification » (a payé pour être vérifié) pour les abonné·e·s de Twitter Blue. Voici à quoi cela ressemble avec deux exemples. Frandroid est certifié tandis que nous avons de sérieux doutes sur George Washington.

En l’état, l’extension paraît totalement fonctionnelle. Elle a en plus la bonne idée de rajouter une icône différente en fonction de la catégorie visée, avec un code couleur différent, blanc pour les comptes vérifiés et bleu pour les abonné·e·s.

Comment installer cette extension ?

Pour la télécharger, rendez-vous sur cette page qui détaille la marche à suivre (en anglais). Il s’agit du procédé classique pour installer une extension qui n’est pas encore validée par Google.

Voici la méthode à suivre :

Ouvre la page des extensions Chrome : chrome//extensions ;

Activer le mode développeur en haut à droite ;

Télécharger l’extension sur la page GitHub ;

Extrayez le contenu du dossier compressé ;

Cliquez dans la page des extensions Chrome sur « Charger l’extension non empaquetée », choisissez le fichier non compressé et le tour est joué.

Si Elon Musk ne modifie pas encore une fois, comme il en a l’habitude depuis quelques jours, la manière d’attribuer les badges sur Twitter, cette extension devrait donc se montrer bien pratique. Elle se trouve encore en attente d’approbation pour le Web Store de Chrome. Les utilisateurs·rices de Firefox et Edge peuvent également l’installer.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.