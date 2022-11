Sans surprise, le nouveau badge vérifié voulu par Elon Musk provoque le chaos sur Twitter

Le nouveau badge de vérification obtenable simplement en payant est exploité par des personnes malveillantes exactement comme tout le monde s'y attendait.

Les changements poussés par Elon Musk commencent à arriver sur Twitter et provoquent de nombreux problèmes, sans trop de surprise. Dans plusieurs pays dont les États-Unis, il est possible d‘obtenir un badge « vérifié » simplement en étant abonné à Twitter Blue, pour 8 dollars par mois. Twitter ne procède à aucune vérification supplémentaire d’identité.

Autrement dit, n’importe qui peut créer un compte Twitter usurpant l’identité d’une personne ou d’une marque et obtenir un badge « vérifié » rendant le compte crédible, pour seulement 8 dollars.

Nintendo et Valve en font les frais

Depuis le lancement de ce système, les exemples d’usurpation d’identités sont déjà légion, à commencer par de faux comptes Elon Musk. Ce sont les grandes marques du jeu vidéo qui en ont fait les frais en premier. Nintendo, que l’on connait pour tout le souci apporté à son image et à celle du personnage de Mario a vu un compte « Nintendo Of Us » (@Nintendooufus) être crée et payer les 8 dollars pour obtenir le badge. Le compte a ensuite publié une image de Mario dans une position peu gracieuse qui ne serait pas acceptée par Nintendo.

Can't imagine why all the advertisers are pulling out of Twitter lmao pic.twitter.com/pg55WXkxhS — Jason Schreier (@jasonschreier) November 9, 2022

Un autre compte a été créé pour prendre l’identité de Valve, développeur de la série Half-Life et de la plateforme Steam. Heureusement le compte n’a pas faussement annoncé Half-Life 3, mais plutôt une plateforme d’e-sport nommée Ricochet Neon Prime. Là encore il s’agit d’une faux compte et d’une fausse annonce qui portaient pourtant bien le badge bleu de vérification.

Des exemples évidents, un problème de fond

Ces comptes ont été créés par des internautes soucieux de l’avenir de Twitter qui souhaitaient mettre en lumière les problèmes du nouveau système avec des tweets évidents. Le problème devient plus sérieux quand il s’agit d’imiter des marques de façon crédibles pour proposer des arnaques en ligne, par exemple avec des jeux-concours payants.

Des personnalités politiques ont également été copiées sur Twitter et l’on peut retrouver des captures d’écran de faux propos venant de compte semblant pourtant être légitime, avec le badge bleu. Un vrai problème pour un réseau déjà en proie aux fausses informations.

Twitter recommending following fake accounts because they bought Twitter Blue pic.twitter.com/MYkbjNsMIa — dangered wolf (@dangeredwolf) November 9, 2022

Autre problème, les abonnés à Twitter Blue voir leur compte être mis en avant par la plateforme. Résultat le faux compte @valvesotfware (le t est avant le f) se retrouvait en suggestion chez plusieurs utilisateurs.

Lors d’un Twitter Space en direct auprès des publicitaires, Elon Musk a tenu à rassurer les partenaires de Twitter en promettant que la plateforme allait devenir « la plateforme de la vérité » et ne pas laisser l’usurpation d’identité sans modération. Pas sûr que les marques soient convaincues avec les premières démonstrations de cette nuit.

