Déjà de gros changements chez Twitter, dont un qui touche les comptes vérifiés

Après des mois de suspens et des rebondissements, le rachat de Twitter est finalement finalisé. Elon Musk a déjà fait de gros changements.

Elon Musk est désormais propriétaire de Twitter, et les choses changent vite. Après avoir tweeté, « L’oiseau est libre », il a officialisé son rachat. Tout d’abord, il a licencié l’ancienne direction, à peine arrivé. Mais, c’est loin d’être la seule décision du nouveau Chief Twit.

Trois jours seulement après son arrivée, Elon Musk a demandé que les utilisateurs déconnectés soient redirigés vers la page Explorer qui affiche les tweets et les actualités tendances. Juste avant cette décision, la page d’accueil renvoyait vers le formulaire d’inscription quand on n’était pas connecté.

Posséder un compte vérifié sera payant

Il a également exigé d’apporter d’importants changements à Twitter Blue. Blue est l’abonnement facultatif de 4,99 dollars par mois qui déverrouille des fonctionnalités supplémentaires (mais qui n’est pas disponible en France). Cet abonnement Twitter Blue va devenir un abonnement plus cher dont le but est de vérifier par ailleurs les utilisateurs. L’information prévient d’une source interne de Twitter, qui a échangé avec The Verge, Twitter prévoit de facturer 19,99 dollars pour le nouvel abonnement Twitter Blue.

Dans le cadre de ce nouvel abonnement, les utilisateurs vérifiés auraient 90 jours pour s’abonner ou perdre leur vérification. Les salariés qui travaillent sur le projet ont été informés ce dimanche 30 octobre qu’ils devaient respecter la date limite du 7 novembre pour lancer la fonctionnalité, sinon ils seraient licenciés.

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Elon Musk va-t-il relancer Vine ?

Elon Musk suggère également, via un post sur son compte Twitter, qu’il réfléchit à relancer Vine. Vine était une application de réseau social dédiée à la vidéo, et lancée bien avant TikTok.

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

La création d’un conseil de la modération

Pour le moment, Twitter n’a pas changé sa politique de modération. Néanmoins, Elon Musk a annoncé la formation d’un « Conseil de modération du contenu ». Il a déclaré que le nouvel organe rassemblerait « des points de vue très divers » et qu’aucune décision sur la politique de contenu ou le rétablissement des comptes ne sera prise tant que le conseil ne se sera pas réuni.

Selon Bloomberg, repris par Numerama, Elon Musk aurait pris comme première décision d’annuler les exclusions à vie du réseau social. Cela sera sans doute le cas de Donald Trump, qui devrait pouvoir tweeter dans les prochaines heures. Concernant le long terme, on attend d’en savoir plus sur le projet X déjà évoqué par Elon Musk.

Son entourage pour l’aider

Elon Musk compte sur son entourage pour l’aider à mieux comprendre ce qu’il vient d’acheter. Elon Musk s’est ainsi enfermé dans une zone isolée du siège social de Twitter à San Francisco avec une flotte de Tesla garée à l’extérieur et de nouveaux gardes de sécurité pour surveiller l’entrée.

The Verge explique que des dizaines de connaissances d’Elon Musk ont été référencées sur les listes des salariés Twitter, et ont par conséquent reçu des e-mails professionnels et ainsi de suite. Il y a son avocat, le responsable de Neuralink, un des directeurs de The Boring Company, l’ancien responsable produit de Twitter et ainsi de suite.

