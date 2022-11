Pourquoi Twitter est si important, même si vous ne l’utilisez pas

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, l'avenir du réseau social fait beaucoup parler de lui. Twitter a une popularité bien plus faible que Facebook, Instagram ou les derniers services en vogue comme TikTok, et pourtant Twitter est le réseau social le plus important au monde.

Le monde de la tech discute très activement de l’avenir de Twitter depuis le rachat du réseau social par le milliardaire Elon Musk. Et pour cause, c’est sans doute le réseau social le plus important au monde.

Pourtant, si l’on regarde les chiffres de janvier 2022, Twitter ne compte « que » 436 millions d’utilisateurs actifs, très loin derrière Facebook (2,9 milliards), Instagram (1,48 milliard), TikTok (1 milliard) ou même Snapchat (557 millions).

Alors pourquoi Twitter occupe-t-il une place si importante dans les discussions ? Ce n’est pas toujours la popularité qui fait l’importance d’un service.

Qui est sur Twitter ?

Il suffit d’interroger des gens autour de nous pour découvrir que Twitter compte peu d’utilisateurs et encore moins d’utilisateurs actifs. Ce n’est pas un réseau social qui paraît important pour le grand public et c’est bien ce qui peut étonner devant la place prise par Twitter.

En fait, il s’agit surtout de la population que l’on trouve sur Twitter, mais aussi de son usage. Personnalités politiques, journalistes, médias, personnes publiques et comptes de marques y sont obligatoirement présents.

Si vous travaillez dans l’un de ses milieux, vous savez que le compte Twitter fait souvent partie de la carte de visite d’une personne, bien plus qu’un compte Facebook, par exemple, et même qu’un compte LinkedIn pourtant dédié au monde professionnel.

C’est cette masse d’utilisateurs qui fait l’importance de Twitter et dont la politique de modération et l’avenir pourraient avoir un impact fort. L’élection de 2016 aux États-Unis s’est jouée en partie grâce à la popularité de Donald Trump sur Twitter.

On pourrait même réduire Twitter à 100 000 utilisateurs et ce serait toujours le réseau social le plus important au monde si c’est celui où l’on peut trouver les chefs d’État, les plus grandes entreprises du monde et les personnes les plus influentes.

Le réseau social des annonces officielles

Comme on l’a dit, les journalistes et les médias ont massivement investi Twitter dès ces débuts. La raison se trouve dans la vitesse de propagation de l’information (ou des fake news) sur le réseau social.

Pour un journaliste, il faut évidemment être au courant des derniers faits d’actualité le plus rapidement possible. Il n’y a pas mieux que Twitter aujourd’hui pour être tenu informé en temps réel sur des événements mondiaux.

L’un des derniers exemples en date avant le rachat de la plateforme est sans doute le décès de la reine d’Angleterre. C’est par le biais des tweets de la BBC ou de l’AFP que le monde a pu avoir les confirmations sur son état de santé. Au passage, c’est aussi grâce au système de certification que l’on pouvait s’assurer de la validité des comptes de ces deux médias, un sujet de controverse depuis l’arrivée aux manettes d’Elon Musk.

Un autre bel exemple, sur un sujet moins sérieux, est la communication d’Instagram concernant la panne du 31 octobre 2022, qui s’est faite principalement sur Twitter. Instagram appartient pourtant au même groupe que Facebook, mais c’est vers Twitter que l’on se dirige naturellement pour ce rapport aux marques. Le réseau social est d’ailleurs souvent utilisé comme un support de SAV par les marques, parfois avec un compte dédié à cet aspect.

Libération de la parole

Contrairement à un groupe privé sur Facebook ou un serveur sur Discord, Twitter est un porte-voix offert à tout un chacun. C’est naturellement que le réseau social est devenu la plateforme de choix pour libérer la parole autour de sujets sensibles à plusieurs reprises.

Le plus célèbre de ces moments est bien sûr le #MeToo américain suivi par le #BalanceTonPorc en version française qui a mis au jour un nombre massif de témoignages concernant des comportements toxiques d’hommes et mettant en lumière un problème à l’échelle de toute la société. Les dénonciations publiques sont depuis devenues monnaie courante dans tous les domaines, jusqu’au suivi des trajets en jet privé des milliardaires.

Les messages privés sur Twitter, les DMs, sont d’ailleurs devenus l’un des moyens faciles pour les journalistes de récolter des débuts de témoignages autour d’un sujet de recherche.

Un enjeu de démocratie

Par son importance à la fois dans le politique et dans le monde médiatique, Twitter devient ainsi un véritable enjeu de démocratie. Ce n’est pas pour rien si le réseau s’est engagé à freiner ses changements avant les élections américaines de 2022.

C’est pour ces raisons qu’il est particulièrement important d’observer les changements apportés par Elon Musk à la plateforme. Il ne s’agit pas simplement de l’avenir d’un site web ou d’un réseau social en mal de popularité. Il s’agit d’un service dont on pouvait déjà observer de nombreuses failles et qui peut avoir un impact bien réel sur le monde à travers son influence.

