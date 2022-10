Panne chez Instagram ? L’accès au réseau social pose problème

Les internautes sont nombreux à se plaindre de problèmes d'accès sur Instagram. Le réseau social semble connaitre une panne de ses services.

Le réseau social a-t-il été victime d’une grande panne ce lundi 31 octobre 2022 ? La rédaction n’a pas été en mesure de reproduire le problème et peut correctement accéder à Instagram depuis plusieurs connexions internet différent.

Et pourtant, si l’on en croit le site Downdetector, de nombreux internautes ont des problèmes d’accès au géant du réseau social depuis 14 h 00. Rapidement, le hashtag #instagramdown est passé en tendance sur Twitter, ce qui a conduit Instagram à réagir.

Sur Twitter, Instagram a annoncé que certains utilisateurs du réseau social ne pouvaient plus accéder à leur compte. Il semble donc qu’il ne s’agit pas d’un problème de réseau, mais bien d’un problème de configuration interne à Instagram.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022