Tesla bat un record vieux de plus de 50 ans avec la Model Y

Tesla n'en finit plus de battre des records. En Norvège, la Model Y vient de battre un record de 1969 et détenu par la Volkswagen Beetle de l'époque.

Comme vous n’êtes sûrement pas sans le savoir si vous suivez assidûment l’actualité automobile, la Norvège est le pays européen le plus avancé en matière de voitures électriques.

L’an passé, 64,5 % de toutes les voitures vendues en Norvège en 2021 étaient entièrement électriques. En 2022, ce score pourrait s’approcher des 80 %, voire même 90 % si on prend en compte plus globalement les voitures électrifiées, dont les hybrides rechargeables. Désormais, plus de 20 % du parc automobile norvégien en circulation est 100 % électrique comme le rapporte Autonews.

La Tesla Model Y loin devant

Une grande partie de ces chiffres, qui font pâlir les autres pays du continent, est notamment due à l’année exceptionnelle de Tesla en Norvège, notamment grâce à sa Model Y. Le SUV 100 % électrique américain vient de battre un record âgé de plus de 50 ans, de 1969 plus précisément, et détenu à l’époque par la Volkswagen Beetle.

Model Y just broke the bestselling car record in Norway, held since 1969 by the Beetle! 🇳🇴 — Tesla (@Tesla) December 22, 2022

La Tesla Model Y a battu le record du plus grand nombre de voitures vendues en une année dans le pays avec 16 748 unités immatriculées depuis le début de l’année, contre 16 709 pour la Volkswagen. De plus, il reste environ une semaine, de quoi permettre sans doute à Tesla d’arriver à plus de 18 000 Model Y immatriculées en Norvège en 2022.

Même si Volkswagen a perdu ce titre symbolique au profit de Tesla, le constructeur allemand se débrouille plutôt bien avec son concurrent direct, le Volkswagen ID.4, qui a séduit plus de 11 000 Norvégiens cette année. Il se place comme la deuxième meilleure vente du pays cette année, juste derrière le Model Y et devant le Skoda Enyaq iV et ses 7 000 unités écoulées.

Des ambitions supérieures

Il faut dire que le gouvernement norvégien n’a pas lésiné sur les moyens pour arriver à ce résultat. Alors que de nombreux pays visent à interdire la vente de voitures thermiques neuves en 2035, date à laquelle la loi européenne récemment votée par le Parlement entrera en vigueur, la Norvège a largement pris les devants et vise 100 % de voitures électriques neuves vendues à partir de 2025.

En France, on est encore très loin des parts de marché de la Norvège, mais l’électrique gagne du terrain. Sur les mois d’octobre et de décembre 2022, il s’est vendu pour la première fois plus de voitures électriques neuves que de diesels. La part de marché de la voiture électrique est d’environ 13 %.

Dans l’Hexagone, c’est la Peugeot e-208 (17 886 immatriculations de janvier à novembre 2022) qui caracole en tête des ventes depuis le début de l’année, suivie de près par la Dacia Spring (15 526) et la Fiat 500e (14 413).

