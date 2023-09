La nouvelle Tesla Model 3 Performance apparaît dans un document : petite déception à prévoir ?

Il manque toujours une version de la nouvelle Tesla Model 3 : la Performance. Sportive à souhait, elle n'est plus au catalogue depuis le début du mois de septembre. Elle pourrait bientôt revenir avec une configuration toujours plus impressionnante comme le montre ce document.

Lors de l’annonce des versions mises à jour de la Tesla Model 3, une variante manquait à l’appel. La Tesla Model 3 Performance a disparu du configurateur en ligne, sans la moindre communication de la part du constructeur. Seules les Model 3 Propulsion et Grande Autonomie sont disponibles, avec une vitesse maximale de 201 km/h, et un 0 à 100 km/h abattu en 4,4 secondes dans le meilleur des cas. C’est bien loin de ce que l’on connaissait avec une Model 3 Performance, est elle pourrait revenir encore plus forte qu’avant.

Une Model 3 Plaid dont rêvent certains

Depuis l’annonce de la Tesla Model 3 Highland, certaines rumeurs vont bon train concernant le futur de la version Performance. Les Tesla Model X et Model S Performance n’existent plus depuis des années, et à la place sont disponibles des versions dites Plaid, dotées de trois moteurs. Avec un moteur pour chaque roue arrière et un moteur pour le train avant, ce sont plus de 1 000 chevaux qui sont développés au total. L’accélération est quant à elle démentielle : 2,1 secondes pour atteindre 100 km/h en Tesla Model S Plaid, et 2,6 secondes en Model X Plaid.

Partant de ce constat, et ne sachant pas à quoi s’attendre vis à vis de la Model 3 Performance, certains se sont mis à imaginer une Tesla Model 3 Plaid, avec trois moteurs. Dans une telle configuration, la barre des 3 secondes pour le 0 à 100 km/h serait aisément atteinte, compte tenu de la relative légereté de la Model 3 par rapport à la Model S.

Cependant, il est très improbable que Tesla choisisse d’équiper sa Model 3 Performance d’un groupe motopropulseur similaire à une Model S ou Model X Plaid. En effet, il reste important pour les clients de pouvoir distinguer la gamme, et pour Tesla de laisser ses vaisseaux amiraux que sont les Model S et X au-dessus des Model 3 et Model Y bien plus abordables. En l’état, le choix entre une Model S et une Model 3 n’est déjà pas évident, et si l’on rend disponible une Model 3 Plaid, les ventes de Model S risquent d’en pâtir encore plus.

#Model3 #Performance #Highland #M3P confirmed!

– Dual motor

– New motor(s)! -> "T" -> 3D3/5D1? ;-)

(…otherwise it would have been "L" for 3D3/3D6) pic.twitter.com/02uAIKzzXf — Julien (@eivissacopter) September 21, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

La Tesla Model 3 Performance aurait que 2 moteurs

En outre, les documents d’homologation de la Tesla Model 3 qui ont été partagés sur X, comme vous pouvez le voir ci-dessus, révèlent ce que certains n’osaient plus imaginer : la Tesla Model 3 Performance n’aura que deux moteurs. Le huitième caractère du VIN — Numéro d’identification du véhicule — est celui qui détermine la version de Model 3 chez Tesla, et sur le nouveau document datant de juillet dernier, quatre lettres distinctes sont notées (JKST) : le T est réservé à la version Dual Motor – Performance.

Il n’y a aucune mention d’une version tri-motor, coupant court à la rumeur d’une Model 3 Plaid. Cependant, comme la lettre est désormais un T, il faut s’attendre à un nouveau moteur arrière, par rapport à celui de l’ancienne version Performance.

Nous ne savons à l’heure actuelle pas quand cette Model 3 Performance sera disponible à la commande, ni même ses spécificités. Ce que l’on sait, c’est qu’une version tri-motor n’est pour le moment pas au programme, et que ceci restera réservé aux Model S et X.