Tesla : pourquoi la Model 3 Performance a disparu du catalogue ?

Les nouvelles Tesla Model 3 qui sont au catalogue depuis ce matin, n'ont pas fini de faire parler d'elle. Cependant, une variante manque à l'appel. Où est donc passée la Tesla Model 3 Performance ?

Vous n’êtes pas sans savoir que les nouvelles Tesla Model 3 ont été annoncées ce matin. Jusqu’à hier, vous pouviez commander 3 variantes différentes : la Tesla Model 3 propulsion la Tesla Model 3 Grande Autonomie et la Tesla Model 3 Performance.

Mais où se cache la Tesla Model 3 Performance ?

Les différences entre ces modèles résident principalement dans deux choses : l’autonomie, et la puissance. Le modèle d’entrée de gamme, la Tesla Model 3 Propulsion, et la moins onéreuse, et celle qui a le plus de succès. Elle dispose désormais d’une autonomie de 554 km et passe de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes avec une vitesse limitée à 201 km/h.

Son rapport prix/autonomie/prestations est excellent, et elle suffit à la plupart des profils. Les personnes ayant envie (ou besoin) de plus de puissance, d’une autonomie plus importante, ou encore des quatre roues motrices avaient jusqu’à hier le choix entre deux autres versions.

À ce jour, il ne reste plus que la Tesla Model 3 Grande Autonomie (0 à 100 km/h en 4,4 secondes, vitesse maximale de 201 km/h, et autonomie WLTP de 678 km), étant donné que la Tesla Model 3 Performance a disparu. Si l’on devait faire un pronostic toutefois, nous ne dirions pas qu’elle est abandonnée, bien au contraire.

Il est probable que Tesla mette à jour les lignes de production et que celle dédiée à la Model 3 Performance ne soit pas encore terminée. C’est d’ailleurs pour cela que les délais de livraison étaient assez longs pour la variante la Performance lorsqu’il était encore possible de la commander jusqu’à hier.

Car la bonne surprise, c’est qu’il semblerait que si vous avez achetez une Tesla Model 3 avant l’annonce de la Highland, vous avez des chances de recevoir la nouvelle version.

En outre, Tesla pourrait garder l’annonce de la Tesla Model 3 Performance « Highland » dont on ne sait pas grand-chose pour plus tard, histoire de se faire un peu de publicité supplémentaire. Elle pourrait avoir une autonomie plus importante que l’ancienne, des roues au design innovant, et une accélération encore plus impressionnante. Et, bien entendu, une vitesse maximale largement plus élevée, bridée sur les versions Propulsion et Grande Autonomie en raison des nouveaux pneus, typés confort.

Les réponses arriveront assurément avant la fin de l’année, mais d’ici là, si vous souhaitez une Model 3 Performance, il faut prendre votre mal en patience.

