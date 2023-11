Voici les vraies performances de la nouvelle Tesla Model 3 face à l’ancienne version

Qui dit nouvelle Tesla Model 3, dit nouveaux tests en tous genres pour les observateurs de la firme d'Elon Musk. Aujourd'hui, nous allons voir si la nouvelle Tesla Model 3 Propulsion fait le poids face aux anciennes au niveau des performances sur un départ arrêté.

Les Tesla sont de véritables voitures de sport, avec les meilleures d’entre elles qui réussissant à abattre le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes (Tesla Model S Plaid). Même les moins bonnes du catalogue dans cet exercice restent assez véloces, avec le 0 à 100 km/h abattu en 6,9 secondes par la Tesla Model Y Propulsion.

Les premières livraisons de la nouvelle Tesla Model 3 ont permis de vérifier si les chiffres annoncés par Tesla étaient respectés, ce qui est bien le cas : 6,1 secondes pour atteindre 100 km/h. Mais qu’est-ce que ça donne sur une piste face aux anciennes versions de la berline d’entrée de gamme de la marque ?

La Tesla Model 3 la plus véloce est-elle la plus récente ?

La Tesla Model 3 Highland regorge de nouveautés, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. Il est indéniable que beaucoup de chemin a été parcouru depuis les premières livraisons de Model 3 en France, au début de l’année 2019. Cependant, tout ne va pas forcément dans le bon sens avec Tesla, et c’est notamment le cas au niveau des performances de la Tesla Model 3 Propulsion.

En effet, avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,1 secondes, on s’éloigne bien des 5,6 secondes annoncées par la Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus de 2019 et 2020. Et sur une piste, le résultat est bien visible, comme le montre la capture ci-dessous issue d’une vidéo YouTube.

À droite, on retrouve la grande gagnante, qui n’est autre que la plus vieille des trois : la Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus de 2019. La raison est simple, étant plus légère et un peu plus puissante, elle se permet d’atteindre les 100 km/h en 67 centièmes de secondes plus rapidement que la dernière mouture.

Dans le détail, la toute première Model 3 intègre une batterie de 53 kWh, avec un moteur d’environ 320 ch pour un poids de 1 645 kg. La version suivante intègre une batterie de 60 kWh, un moteur d’environ 300 ch et un poids de 1 850 kg à cause de sa chimie LFP. Enfin, la nouvelle Model 3 reprend la même batterie, avec un moteur un brin moins puissant (environ 285 ch) mais un poids contenu à 1764 kg.

Bien entendu, ce n’est pas sur cette unique caractéristique que l’on peut juger les deux véhicules, puisqu’en termes deéquipements (pompe à chaleur, double vitrage, coffre électrique, sièges ventilés, etc.), de consommation ou bien d’autonomie, la nouvelle Tesla Model 3 bat à plates coutures sa grande sœur.