Tesla baisse encore les prix de ses Model 3 et Model Y : un effet ricochet serait attendu en France

Le prix des Tesla Model 3 et Model Y a encore chuté aux Etats-Unis, d'environ 1 200 dollars. Une petite baisse qui ne concerne pas encore le marché français, mais il se peut que cela soit bientôt le cas.

Si la situation de Tesla était assez inquiétante en Chine ainsi qu’aux États-Unis l’an dernier, les choses semblent se passer beaucoup mieux pour le constructeur américain. En effet, ce dernier est toujours le numéro 1 de l’électrique dans le monde et a battu son record de livraisons de l’année dernière.

Des prix en baisse

Si tout semble aller pour le mieux pour la firme d’Elon Musk, cette dernière doit cependant faire face à une concurrence accrue de la part des constructeurs chinois. Ce qui n’est pas une surprise : les spécialistes prévoyaient que ces derniers allaient fortement chahuter Tesla. C’est ce qui est en train de se passer, notamment avec BYD.

Et pour cause, la firme chinoise a largement dépassé sa rivale au classement des constructeurs toutes motorisations confondues. Mais ce n’est pas tout, car elle est aussi en train de rattraper la marque américaine avec ses voitures électriques au 3e trimestre. Mais cette dernière a plus d’un tour dans son sac pour ne pas se faire dépasser. Et cela passe notamment par des prix très bas, qui devraient encore pouvoir chuter.

En début d’année, le constructeur avait opéré deux baisses de tarifs, qui lui avaient permis de faire fortement grimper ses ventes. Mais ce n’est pas encore assez pour Elon Musk, qui laissait entendre que Tesla avait encore une certaine marge pour descendre ses prix. Et voilà justement que deux de ses voitures phares viennent encore de dégringoler. Il s’agit bien évidemment des Model 3 et Model Y, qui représentent la plus grosse partie des ventes.

Comme le rapporte le site chinois It Home, la berline est en effet passé de 40 240 à 38 990 dollars (environ 38 231 à 37 044 euros) aux USA. Ce qui représente une baisse de 1 200 euros environ. À noter que le configurateur en ligne montre toujours l’ancienne Tesla Model 3, tandis que la nouvelle récemment dévoilée au salon de Munich et que nous avons pu approcher est déjà disponible en France.

Pas encore chez nous

De son côté, la Tesla Model Y a aussi bénéficié d’une petite baisse de prix, ce dernier passant de 50 490 dollars à 48 490 actuellement. Ce qui correspond à 47 970 et 46 069 euros selon le taux de change actuel. Pour mémoire, le SUV électrique est affiché chez nous à partir de 45 990 euros dans sa version standard Propulsion, fabriquée en Europe au sein de la Gigafactory de Berlin.

À noter que ces baisses de prix ne concernent pour le moment que le marché américain : les tarifs n’ont pas encore bougé sur notre territoire. Mais il n’est évidemment pas exclu que cela soit le cas un peu plus tard, car on sait que Tesla n’est pas encore au maximum de ses capacités. De plus, la firme va devoir faire face à la concurrence grandissante de son nouveau rival BYD.

Selon les spécialistes, ce dernier pourrait même dépasser la marque américaine, grâce à ses coûts de production nettement inférieurs. Ainsi, elle pourrait faire fortement chuter ses prix pour les clients, ce que Tesla devrait tenter de contrer. Pour cela, la firme d’Elon Musk mise sur plusieurs atouts. Tout d’abord, elle prévoit de faire évoluer sa méthode de production afin de la rendre moins coûteuse.

Cela va se pair avec une simplification de ses voitures, qui avait notamment été saluée par les ingénieurs de Toyota. Mais ce n’est pas tout, car la marque va aussi miser sur ses nouvelles cellules 4680, nettement moins chères à produire et offrant en plus une meilleure autonomie grâce à une densité d’énergie accrue.