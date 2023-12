La nouvelle Tesla Model Y devrait bientôt arriver, avec une mauvaise surprise pour la France

Quelques mois après le lancement de la nouvelle Model 3 restylée, la Tesla Model Y devrait aussi avoir le droit à son petit coup de jeune. Mais cette nouvelle version serait d'abord produite en Chine, ce qui devrait la priver de bonus écologique en France dans un premier temps.

Elle est loin d’époque où Tesla était au bord de la faillite ! Si sa situation était un peu préoccupante l’an dernier et si le constructeur se fait fortement chahuter par les Chinois, il reste tout de même solide. À tel point qu’il va même battre son record de ventes par rapport à l’année dernière.

Une nouvelle version à venir

Et cela en grande partie grâce au succès de la Model Y, qui reste l’une des voitures électriques les plus vendues à travers le monde. Elle fut même l’auto la plus immatriculée toutes motorisations confondues quelques mois plus tôt. Mais pas question pour la firme américaine de se reposer sur ses acquis. C’est ainsi qu’en septembre dernier, elle a levé le voile sur sa nouvelle Model 3 restylée, que nous avions pu découvrir au salon de Munich.

Cette dernière a d’ailleurs été la voiture électrique la plus écoulée en France au mois de novembre dernier. Mais alors que la berline est désormais bien implantée sur le marché, on se demande quand arrivera la version restylée de la Model Y, puisque le SUV électrique a vu le jour en 2020. En mars dernier, des bruits de couloirs expliquaient que le constructeur était déjà en train de travailler dessus.

Au début du mois d’octobre, le configurateur chinois affichait une version modifiée de la Model Y, avec notamment un intérieur retravaillé. Mais il ne s’agit pas de la version Highland / Juniper très attendue des fans de la marque. Mais quand celle-ci verra-t-elle le jour ? Et bien il se pourrait que ce soit pour bientôt. C’est en tout cas ce que laisse entendre un article du très sérieux site américain Bloomberg.

Ce dernier indique en effet que la version restylée de la Tesla Model Y devrait démarrer sa production sous peu, au sein de la Gigafactory située à Shanghai. Une bonne nouvelle pour les clients, alors que la source cite des personnes proches du dossier, sans divulguer leur identité. Mais il faudra tout de même faire preuve d’encore un peu de patience avant de voir arriver cette nouvelle déclinaison sur les routes.

Dans le courant 2024

Et pour cause, l’usine chinoise ne serait pas encore tout à fait prête pour accueillir la production à grande échelle du SUV électrique. Comme le précise le site chinois CNEVPost, cette dernière va suspendre sa production pendant une semaine durant les vacances de Noël, afin de subir quelques évolutions. Ces dernières permettront aux chaînes d’assemblage de pouvoir supporter une production de masse du SUV électrique. Les premiers exemplaires devraient sortir à la mi-2024.

À l’heure actuelle, la Gigafactory de Shanghai est en mesure de produire pas moins de 950 000 voitures par an. Il s’agit tout bonnement de l’usine la plus productive de la marque à l’heure actuelle, tandis qu’elle prévoit d’en construire une autre au Mexique. Cette dernière sera encore plus grande et accueillera l’assemblage de la future Model 2.

Cette nouvelle Model Y restylée, connue sous le nom de code Juniper devrait donc être uniquement fabriquée en Chine, au moins à ses débuts. Ce qui devrait lui garantir un prix bas, en raison de la main d’œuvre moins onéreuse qu’en Europe. Cependant, cette solution priverait cette nouvelle version du bonus écologique en France puisque l’État le refuse aux voitures assemblées en Chine. Ce qui explique pourquoi la Model 3 n’y est pas éligible.

Cependant, il n’est pas exclu que le SUV électrique restylé soit plus tard aussi produit dans l’usine de Berlin, qui fabrique déjà l’actuelle version. Une situation qui nous fait penser à l’actuelle Model 3 restylée, commercialisée en Europe et en Asie, alors que les américains doivent se contenter de l’ancienne. Le temps que la Gigafactory de Fremont aux États-Unis mette à jour les chaînes de production pour passer sur la nouvelle version.

Attention tout de même, car une source venant de chez Tesla en Chine relayée par le site It Home dément les rumeurs relatives à l’entrée prochaine en production de la Model Y restylée. Reste à savoir qui dit vrai…