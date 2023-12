La nouvelle Model 3 affole les chiffres en France en novembre 2023

Tesla, avec ses Model Y et Model 3, continue de mener la danse. C'est la nouvelle Model 3 qui prend la première place du podium.

Nous sommes début décembre 2023 et les dernières statistiques d’immatriculations automobiles en France viennent de tomber.

Tesla continue de s’imposer comme un leader incontesté dans le domaine des véhicules zéro-émission (à l’échappement). En France, le Model Y de Tesla conserve sa position de modèle électrique le plus vendu, mais c’est la nouvelle Model 3, fraîchement restylée, qui attire tous les regards. Vous l’avez certainement déjà croisée dans les rues.

Après plusieurs mois d’absence sur le podium des immatriculations, la Model 3 fait un retour fracassant. En novembre 2023, elle se classe deuxième dans le classement global des immatriculations en France, toutes motorisations confondues, juste derrière la Renault Clio. Évidemment, c’est la voiture électrique la plus vendue. Au total, 6081 Tesla Model 3 ont été immatriculées sur le mois de novembre (source : NGC-Data).

Le Model Y, bien qu’en dixième position (3 218 immatriculations), confirme la popularité des véhicules Tesla. La surprise vient de la MG4, qui se positionne à la 22ᵉ place.

Rang Modèle de Voiture Immatriculations 1 Renault Clio 7474 2 Tesla Model 3 6081 3 Dacia Sandero 5269 4 Citroën C3 5182 5 Peugeot 308 4949 6 Peugeot 208 4826 7 Peugeot 2008 3464 8 Renault Captur 3380 9 Toyota Yaris 3379 10 Tesla Model Y 3218

Novembre 2023, NGC-Data

Pour rappel, les MG4 et Model 3 ne devraient plus pouvoir bénéficier du bonus écologique à partir du 15 mars 2023, avec le nouveau score environnemental introduit par le gouvernement. Il faudra donc voir comment Tesla et MG conservent cette dynamique dans les prochains mois.

20 % pour l’électrique

Selon les données de AAA Data, les SUV continuent de gagner en popularité, représentant maintenant 45,8 % du marché des véhicules particuliers neufs (VPN). Leur immatriculation a augmenté de 17 % pour atteindre 69 936 unités, rivalisant ainsi avec les berlines, qui occupent 46,4 % du marché.

En termes de motorisations, les véhicules électriques, représentant 20 % du marché, connaissent une croissance significative. En novembre 2023, ils ont enregistré une augmentation de 52 % par rapport à l’année précédente, avec 30 769 voitures vendues.

Les véhicules hybrides ne sont pas en reste, représentant 36 % du marché avec une augmentation de 30 % en immatriculations. Ce segment comprend 16 % d’hybrides non rechargeables, 10 % de micro hybrides et 10 % d’hybrides rechargeables.

Pour aller plus loin

