Tesla : la biographie d’Elon Musk montre en partie la future voiture électrique nommée “Robotaxi”

Originellement prévu pour cette année, le Robotaxi de Tesla semble avoir pris un peu de retard. Mais voilà que quelques images viennent d'être dévoilées dans la biographie d'Elon Musk. Des informations qui restent cependant à prendre avec des pincettes.

Tout semble sourire à Tesla, qui reste au sommet des ventes en étant toujours le numéro 1 de l’électrique dans le monde, bien que la firme se fasse dépasser par BYD au classement global. Mais la Model Y reste la voiture la plus vendue en France au mois d’août, suivie par la Model 3 et la Peugeot e-208.

Quelques indices

Mais le constructeur, à qui l’on avait prédit une année difficile en raison de la concurrence chinoise ne veut pas se reposer sur ses acquis. Alors qu’il commence tout doucement la production de son Cybertruck, ce dernier prépare aussi le lancement d’autres modèles. Le Roadster bien sûr, mais aussi une voiture un peu différente, actuellement connue sous le nom de Robotaxi.

Pour le moment, on en sait assez peu sur cette auto, dont la révélation officielle était prévue pour cette année. Mais connaissant Elon Musk, nous ne seront pas étonnés que cette dernière ait un peu de retard. Cependant, le véhicule ne semble en tout cas pas avoir été oublié. Et c’est la biographie officielle de l’homme d’affaire qui le confirme.

Cette dernière a été écrite par Walter Isaacson et vient tout juste d’être publiée. Vous allez probablement vous demander quel est le rapport entre ce livre et le Robotaxi. Et bien en feuilletant ses pages, le site américain Electrek a découvert quelques images du prototype ainsi que quelques informations à son sujet. Une photo montre notamment à quoi pourrait ressembler le véhicule de profil.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’inspiration avec le Cybertruck est on ne peut plus évidente, notamment au niveau de l’arrière-train. On note que les roues arrière ne sont pas visibles, cachées sous la carrosserie afin sans doute d’optimiser le Cx (coefficient de trainée). Les lignes sont quant à elles très épurées, tandis que l’intérieur semble dépouillé à en croire l’image. La voiture ressemble tout de même aussi fortement à l’Aptera, la fameuse voiture électrique solaire américaine.

A prendre avec des pincettes

Une autre photo montre le designer de la marque Franz von Holzhausen posant à côté de ce qui ressemble à l’un des premiers prototypes du Robotaxi. Ce dernier semble être fait de carton et a sans doute été conçu au tout début du développement du véhicule. Mais alors, ce livre nous donne t-il réellement des indices sur cette future voiture, optimisée pour la conduite autonome ? Et bien pas forcément.

Il est en effet très important de prendre toutes ces informations avec de grosses pincettes. Car Tesla n’a encore jamais annoncé de nouvelle auto de cette manière et il est très probable que les photos publiées montrent d’anciens prototypes qui ne ressemblent pas à la version définitive du véhicule. De plus, Electrek rappelle que ce dernier devra être pratique pour transporter des passagers, ce qui ne semble pas être le cas ici.

A vrai dire, on en sait encore très peu sur la version finale du Robotaxi, alors que la marque profitait du Tesla Rodeo en avril 2022 pour donner quelques informations à son sujet. Parmi elles, une entrée en production prévue pour l’année 2024 et un prix très attractif. En fin d’année dernière, Elon Musk évoquait l’arrivée de la Model 2 et laissait entendre qu’elle partagerait ses dessous avec le Robotaxi.

D’ailleurs, ce dernier avait été confirmé dans une slide, sur laquelle apparaissait également la gamme actuelle ainsi que le Tesla Semi et le Cybertruck. Mais pour le moment, aucune information sur son design définitif n’a encore été donnée, tandis que rien n’a été évoqué quant à une révélation prochaine. Le constructeur préfère sans doute déjà se concentrer sur sa Model 3 restylée, que nous avons pu découvrir quelques jours plus tôt.

