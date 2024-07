Tesla confirme l’arrivée de nouvelles voitures électriques plus abordables dans les prochains mois

À l'occasion de l'annonce des résultats du second trimestre 2024, Tesla a fait une annonce majeure. L'entreprise américaine confirme qu'elle lancera de nouvelles voitures électriques en 2025, dont des modèles plus abordables que les actuelles Model 3 et Model Y. Est-ce une référence à l'hypothétique Tesla Model 2 ou au Robotaxi aussi connu sous le nom de Cybercab ?

Tout n’est pas si rose pour Tesla en ce moment. On l’a vu, les résultats financiers de l’entreprise américaine ne sont pas au plus haut. En cause : une concurrence de plus en plus féroce, un ralentissement des ventes de voitures électriques à travers le monde et une gamme un peu vieillissante.

Elon Musk l’a bien compris, et c’est notamment pour cette raison que l’homme d’affaires veut frapper fort en dévoilant son Robotaxi. Mais l’annonce prend du retard, il faudra désormais attendre octobre pour en savoir plus sur cette future voiture électrique. Va-t-elle remplacer l’hypothétique Tesla Model 2 à 25 000 dollars ? Ou est-ce qu’il s’agira d’un modèle supplémentaire ?

La Tesla Model 2 ressuscitée ?

Lors de l’annonce des résultats du second trimestre 2024, Tesla nous a donné quelques indications permettant de répondre en partie à cette réponse. Dans le document de présentation destiné aux investisseurs, on peut lire les phrases suivantes : « les projets de nouveaux véhicules, y compris des modèles plus abordables, restent en bonne voie pour un démarrage de la production au cours du premier semestre 2025. Ces véhicules utiliseront des aspects de la plateforme de la prochaine génération ainsi que des aspects de nos plateformes actuelles et pourront être produits sur les mêmes lignes de fabrication que notre gamme actuelle de véhicules« .

On y apprend plusieurs informations intéressantes. La première, c’est qu’il y aura plusieurs « modèles plus abordables » et pas seulement un seul. On peut donc penser que l’hypothétique Tesla Model 2 pourrait voir le jour indépendamment du Robotaxi (aussi appelé Cybercab). C’est fortement possible, puisque le document précise que « le Robotaxi continuera de suivre une stratégie de fabrication révolutionnaire avec le nouveau système « unboxed » » contrairement aux futurs modèles abordables qui verront le jour l’an prochain.

Bonne ou mauvaise nouvelle ?

L’autre information, c’est que ces voitures seront construites sur les mêmes lignes de production que les actuelles Model 3 et Model Y. D’un côté, c’est une bonne nouvelle, puisque cela signifie que Tesla pourra produire ces nouvelles voitures dans ses usines actuelles, sans trop de changement. La mauvaise nouvelle, c’est que les coûts de production ne devraient pas être réduits autant que prévu.

D’ailleurs, Tesla ne s’en cache pas, en précisant que « cette approche conduira à des réductions de coûts inférieurs à celles prévues initialement« .

À la base, la future voiture électrique abordable de Tesla devait coûter moins de 25 000 dollars et être produite dans l’usine de Mexico actuellement en construction. Une usine flambant neuve, qui devait inaugurer de nouvelles méthodes de fabrication révolutionnaires pour tirer les prix vers le bas. Pour le moment, la fabrication de l’usine serait en pause, à cause du risque d’instauration d’une taxe sur les voitures produites au Mexique si Trump arrivait au pouvoir en fin d’année aux États-Unis.

Bref, ces nouvelles informations se veulent rassurantes, mais posent tout de même beaucoup de questions. Quels sont ces « futurs modèles » et où seront-ils produits ? Quels seront leurs prix de vente ?

On espère qu’Elon Musk répondra (en partie) à ces questions lors de la future conférence prévue pour le 10 octobre prochain.