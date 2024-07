Elon Musk promet une valorisation de 5000 milliards de dollars pour Tesla, mais les chiffres racontent une autre histoire

Les chiffres sont tombés et ils ne sont pas bons. Tesla voit ses bénéfices fondre comme neige au soleil. Pourtant, Elon Musk persiste et signe : l'avenir de l'entreprise passera par les robotaxis.

Les derniers résultats financiers de Tesla viennent de tomber, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça ne sent pas la rose du côté de Fremont.

Le géant de la voiture électrique voit ses bénéfices fondre comme neige au soleil, avec une chute vertigineuse de 45 % par rapport à l’année dernière. De quoi faire grincer les dents de plus d’un investisseur…

Mais Elon Musk ne serait pas Elon Musk s’il ne voyait pas le verre à moitié plein. Le patron de Tesla continue de parier gros sur l’avenir, quitte à repousser certaines échéances. C’est notamment le cas du fameux projet de robotaxi, repoussé de deux mois. Elon Musk nous a donné rendez-vous le 10 octobre 2024.

Un simple contretemps ou le signe d’une entreprise qui peine à concrétiser ses promesses les plus ambitieuses ?

Des chiffres qui font mal

Commençons par les chiffres qui fâchent. Tesla a enregistré un bénéfice net de 1,47 milliard de dollars au deuxième trimestre 2024. Ça peut sembler énorme, mais c’est en réalité bien en-dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 1,9 milliard. Et surtout, c’est une chute de 45 % par rapport à la même période l’année dernière. Aïe.

Côté revenus, la situation est un peu meilleure avec une légère hausse de 2 % pour atteindre 25,5 milliards de dollars. Mais cette croissance est principalement due à des secteurs annexes comme le stockage d’énergie et la vente de crédits réglementaires, pas au cœur de métier de Tesla : la vente de voitures électriques.

D’ailleurs, parlons-en des ventes de voitures. Elles ont baissé de 4,7 % par rapport à l’année dernière. Tesla reste leader du marché, mais la concurrence se fait de plus en plus féroce, notamment du côté de la Chine avec des acteurs comme BYD qui montent en puissance.

Le pari risqué des robotaxis

Malgré ces résultats en demi-teinte, Elon Musk continue de voir grand. Très grand même. Le patron de Tesla a profité de l’annonce des résultats pour réaffirmer sa foi dans le projet de robotaxis. Selon lui, la transformation de tous les véhicules Tesla en une « flotte autonome géante » pourrait faire grimper la valorisation de l’entreprise jusqu’à 5 000 milliards de dollars.

Mais il y a un hic. L’annonce du premier robotaxi Tesla, initialement prévu pour août, a été repoussé à octobre. Un retard qui pourrait sembler anodin, mais qui en dit long sur les défis technologiques auxquels fait face l’entreprise.

Car ne nous y trompons pas, le pari des robotaxis est extrêmement risqué. Il ne s’agit pas simplement de mettre des voitures sans conducteur sur la route (ce qui est déjà un sacré défi), mais de créer tout un écosystème de transport autonome. Une tâche titanesque qui nécessite des investissements colossaux en R&D et en infrastructure.

L’IA, nouveau moteur de Tesla ?

Face à ces défis, Tesla mise gros sur l’intelligence artificielle. L’entreprise a massivement investi dans son infrastructure IA, notamment en étendant sa « gigafactory » au Texas pour accueillir un groupe de 50 000 puces de supercalculateurs dédiées à l’apprentissage de la conduite autonome.

Ces investissements se reflètent dans les dépenses opérationnelles de Tesla, qui ont grimpé de 39 % pour atteindre près de 3 milliards de dollars. Une augmentation qui pèse lourd sur les marges de l’entreprise, déjà mises à mal par des stratégies agressives de réduction des prix pour stimuler la demande.

Alors, quel avenir pour Tesla ? L’entreprise se trouve à un carrefour. D’un côté, elle doit faire face à une concurrence de plus en plus rude sur le marché des voitures électriques « classiques ». De l’autre, elle mise tout sur des technologies futuristes comme les robotaxis et l’IA, au risque de négliger son cœur de métier.

Le pari est osé, et les investisseurs semblent pour l’instant sceptiques. L’action Tesla a chuté de plus de 8 % après l’annonce des résultats, et sa capitalisation boursière a presque diminué de moitié par rapport à son pic de 2021.

Mais Elon Musk n’est pas du genre à baisser les bras. Le milliardaire reste convaincu que Tesla résoudra le problème de la conduite autonome et que cela transformera radicalement la valeur de l’entreprise. « Si vous pensez que Tesla résoudra le problème de la conduite autonome, vous devriez acheter des actions Tesla, et tous les autres sujets ne sont que du bruit« , a-t-il déclaré.

