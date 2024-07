Des Model 3 et Model Y neuves à moins de 30 000 euros : Tesla frappe très fort dans ce pays voisin de la France

De l'autre côté des Pyrénées, les Tesla Model 3 et Model Y s'affichent, neuves, à des prix respectifs de 26 990 et 29 990 euros. Une aubaine pour le pays où les ventes de voitures électriques peinent à décoller.

Le marché de la voiture électrique en Europe ne se porte pas aussi bien qu’espéré, surtout en cette année 2024, où le contexte économique est incertain. Conséquence, même si les ventes de voitures électriques progressent, elles n’atteignent pas la croissance escomptée. Beaucoup de constructeurs sont d’ailleurs en train d’ajuster leur production en reprenant la place récemment donnée aux électriques aux modèles hybrides et thermiques.

Tesla fut l’un des principaux artisans des bons résultats des ventes d’électriques dans le monde l’an passé. Avec 1,2 million d’exemplaires écoulés, le Model Y fut la voiture la plus vendue dans le monde, au coude-à-coude avec l’indétrônable Corolla de chez Toyota. Mais depuis, les ventes patinent. Certains pays souffrent plus que d’autres, notamment depuis l’arrêt ou le durcissement des conditions concernant les subventions.

Tesla tire son épingle du jeu, mais…

En Espagne, la voiture électrique démarre lentement. L’année 2023 s’est clos avec la vente de 51 614 modèles 100 % électriques. Et malgré une hausse de 69,1 % par rapport à 2022, les véhicules à batteries n’ont représenté que 5,44 % des immatriculations, loin des 16,8 % en France en 2023.

Les Model 3 et Model Y étaient les deux voitures électriques les plus vendues en 2023 de l’autre côté des Pyrénées, avec 6 843 unités pour le Model Y et 6 123 pour la Model 3.

Tesla s’en sort même plutôt bien dans la péninsule ibérique, puisque la marque affiche une croissance de 36 % depuis le début de l’année. La Model 3 est désormais le modèle le plus vendu avec 4 517 unités écoulées depuis le début de l’année, contre 2 626 pour le Model Y.

Le gouvernement espagnol et Tesla mettent le paquet

Pour tenter de relancer (ou plutôt « lancer » devrait-on dire) les ventes d’électriques dans le pays, le gouvernement espagnol a lancé la troisième édition du plan MOVES avec un budget total de 400 millions d’euros, extensible à 800 millions d’euros pour deux lignes d’action. Ce programme est géré par les communautés autonomes et les villes et cela permet de bénéficier d’une aide à l’achat pour un véhicule électrique dont le prix d’achat n’excède pas 45 000 euros.

L’aide peut aller jusqu’à 7 000 euros lors de l’achat d’un véhicule électrique, en cas de mise à la casse d’un ancien véhicule, ou jusqu’à 4 500 euros sans mise à la casse.

En plus de ces aides, Tesla lance le programme Tesla Boost pour les Model 3 et Model Y en Espagne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les prix sont alléchants puisque la Model 3 Propulsion tombe à seulement 26 990 euros contre 41 990 euros en temps normal, tandis que le Model Y est affiché à 29 990 euros contre 44 490 euros d’habitude. Cette offre est valable jusqu’au 30 septembre prochain.

De quoi faire de bonnes affaires, d’autant plus que les prix de la Model 3 vont bientôt grimper compte tenu du fait de sa production en Chine et de la récente hausse des droits de douane récemment acté par la Commission européenne pour les voitures électriques qui ne sont pas fabriquées sur le Vieux Continent.