Elon Musk annonce une mauvaise nouvelle pour la future Tesla Model Y améliorée

C’est officiel, Elon Musk vient de confirmer que la nouvelle Tesla Model Y restylée ne verra pas le jour dans le courant de cette année. L’homme d’affaires a fait cette annonce sur les réseaux sociaux, à la suite de nombreuses rumeurs.

En ce moment, Tesla ne chôme pas et ne cesse de faire les gros titres, mais pas toujours pour ses voitures. En effet, on sait que le constructeur n’est actuellement pas au meilleur de sa forme, alors que ses ventes sont en baisse en Europe.

Pas de nouvelle Model Y en 2024

De plus, la firme américaine a procédé à de très nombreux licenciements, notamment dans sa filiale dédiée aux Superchargeurs. Mais l’entreprise dirigée par Elon Musk, qui pourrait d’ailleurs s’en aller continue également à travailler sur ses nouveaux produits, tels que le Robotaxi ainsi que la Model 2 abordable, qui ne devrait finalement pas être annulée. Ce n’est pas tout, car les clients attendent également une autre voiture non sans impatience. Il s’agit de la Tesla Model Y restylée, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois déjà.

Et pour cause, le SUV électrique est présent dans le catalogue de la marque depuis 2020 déjà, et l’heure est donc logiquement au renouvellement. Et ce alors que la Model 3 a profité d’un petit lifting de mi-carrière l’an dernier, que nous avions pu découvrir lors du salon de Munich. Cependant, il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de découvrir la Model Y facelift. En effet, son arrivée n’est en fait pas prévue pour tout de suite, comme l’indique le patron de Tesla sur X (anciennement Twitter).

No Model Y "refresh" is coming out this year. I should note that Tesla continuously improves its cars, so even a car that is 6 months newer will be a little better. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2024

Ce dernier répond à un post d’une internaute, qui indique que des rumeurs annoncent la révélation de la Model Y restylée le mois prochain. Mais Elon Musk douche tous les espoirs, affirmant qu’« aucun refresh de la Model Y n’arrivera cette année ». Il précise également que l’entreprise améliore en fait de manière continue ses véhicules, et qu’une auto sortie six mois plus tard sera toujours mieux qu’une qui a été commercialisée un peu plus tôt.

Une production à Berlin ?

À vrai dire, ce retard n’est pas vraiment étonnant. Déjà, parce que le constructeur américain est coutumier du fait, et on l’a notamment vu avec le Cybertruck, qui avait été dévoilé en 2019 et qui arrive tout juste sur les routes. Sans parler du Tesla Semi, qui s’est également beaucoup fait attendre. De plus, Elon Musk avait déjà annoncé que sa Model Y restylée ne verra pas le jour tout de suite, via un message posté sur X qui portait notamment sur un lancement aux États-Unis.

Cette fois-ci, le milliardaire s’est également fendu d’un message sur Weibo, le réseau social chinois, pour annoncer la même chose. Ce qui douche les espoirs de voir arriver la Model Y restylée dans l’usine de Shanghai cette année également.

À vrai dire, ce lancement est logiquement très attendu, alors que le SUV reste le modèle le plus vendu de la firme, et fut même la voiture la plus immatriculée dans le monde l’an dernier. Sans surprise, la version facelift devrait reprendre la face avant de la Model 3 restylée, tandis que le Cx (coefficient de trainée) devrait être amélioré. En attendant, le constructeur américain a dévoilé au mois d’avril dernier une nouvelle version de sa voiture-star, affichant une autonomie de 600 kilomètres et un prix plus abordable.

Quoi qu’il en soit, il est probable que la Model Y restylée soit également produite au sein de la Gigafactory de Berlin, comme l’actuelle version. Cette dernière est actuellement mise à l’arrêt pendant plusieurs jours, pour une raison qui n’a pas encore été dévoilée. Serait-ce pour se préparer à la fabrication d’une nouvelle version ? Pour l’heure, le mystère reste encore entier. Certains bruits de couloirs évoquent quant à eux des ventes insuffisantes, mais rien n’a été confirmé.