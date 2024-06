Tesla arrête temporairement la production de la Model Y en Allemagne : les 3 raisons probables

Tesla annonce qu’elle va stopper momentanément la production de ses voitures électriques au sein de sa Gigafactory allemande, et ce pendant cinq jours. Mais quelle est la raison ? À vrai dire, il pourrait y avoir plusieurs explications à cette surprenante nouvelle.

Si Tesla reste le numéro 1 mondial de la voiture électrique, étant repassé devant BYD en début d’année, tout n’est pas rose pour le constructeur. Et pour cause, ses ventes ont fortement chuté en Europe, tandis que la firme a annoncé des licenciements massifs.

Une production en pause

Alors qu’un ancien employé décrivait les conditions de travail au sein de la marque comme étant chaotiques, cette dernière doit en plus faire face à une concurrence de plus en plus forte de la part des constructeurs chinois. Bref, Tesla semble traverser une mauvaise passe, et cela n’est pas encore terminé.

En effet, l’agence de presse britannique Reuters annonce une nouvelle plutôt surprenante. Elle relaie un porte-parole de l’entreprise, qui indique que celle-ci va suspendre sa production dans son usine allemande.

Il s’agit de la Gigafactory située à Berlin, qui est opérationnelle depuis 2021 et qui ne produit pour le moment qu’un seul véhicule de la gamme, à savoir la Model Y. C’est donc la seule qui a encore le droit au bonus écologique de 4 000 euros, puisque le gouvernement français l’a retiré pour certains véhicules dont la fabrication est jugée trop polluante. Au total, les chaînes de production s’arrêteront de tourner, mais heureusement pas indéfiniment. La pause devrait durer cinq jours au total, avec des arrêts les 7, 14, 17, 27 et 28 juin.

Ce n’est pas la première fois que le site allemand est arrêté, puisque cela avait déjà eu lieu en mai dernier pour une journée. Un acte de sabotage orchestré par un groupe de militants d’extrême-gauche qui avaient coupé l’électricité du site l’avait également paralysé pendant plusieurs jours. Un arrêt qui avait d’ailleurs coûté très cher à l’entreprise, engendrant par ailleurs d’importants retards dans les livraisons aux clients. Mais quelle est la raison qui pousse Tesla à fermer son site une nouvelle fois en ce début du mois de juin ?

Tesla annonce que cette opération a pour but « d’améliorer les processus de production« . Mais cette phrase laconique laisse la porte ouverte à de nombreuses interprétations.

Une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

En fait, il y aurait trois raisons principales qui expliqueraient cette décision étonnante prise par le constructeur. Tout d’abord, ça serait tout simplement l’amélioration de la chaîne de production, comme ce qu’annonce le constructeur. Tesla aurait peut-être besoin de stopper les machines afin de procéder à quelques optimisations, afin d’accélérer le rythme de production. Et cela alors que la concurrence est de plus en plus rude, notamment de la part des marques chinoises. On pense par exemple à Xiaomi et sa SU7, qui a décidé de produire encore plus de voitures en raison de la demande très élevée.

Une autre possibilité serait tout simplement la préparation de l’usine pour accueillir la production en Europe de la future Tesla Model Y restylée (nom de code Juniper), qui pourrait reprendre les nouveautés de la nouvelle Tesla Model 3 améliorée.

Enfin, la dernière possibilité serait tout simplement que la demande serait insuffisante. Ce qui est également probable, puisque les ventes de voitures électriques sont en baisse en Europe, et que Tesla subit également une chute de ses immatriculations sur le Vieux Continent.

C’est sans doute pour cela que la firme a opéré une baisse de prix sur ses Model 3, Model S et Model X en France au mois d’avril. Il faudra sans doute encore patienter avant de savoir ce qu’il se passe vraiment chez le constructeur, qui prépare aussi le lancement de son Cybercab.