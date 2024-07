Une Model Y toutes les 30 secondes : voici les chiffres impressionnants de l’usine chinoise de Tesla

Tesla a récemment communiqué sur sa Gigafactory de Shanghai, affirmant qu’un exemplaire de la Model Y sort des chaînes de production toutes les 30 secondes. La firme a également annoncé que la fabrication de son SUV en Chine est désormais automatisée à 95 %.

Malgré une baisse des ventes en Europe au cours des derniers mois, Tesla reste toujours en tête des classements. Le constructeur demeure le numéro 1 mondial de la voiture électrique devant BYD et Volkswagen.

Une production automatisée

Sa Model Y continue de connaître un grand succès, puisque le SUV électrique a été le modèle zéro-émission (à l’échappement) le plus vendu en Europe au mois de mai dernier. Il a ainsi devancé de loin la Model 3, qui se place en seconde position devant le nouveau Volvo EX30 que nous avions pu essayer. Bien que chahuté par les constructeurs chinois, Tesla tient à montrer qu’il est prêt à se battre et qu’il n’a pas dit son dernier mot. C’est notamment pour cela que le service presse de la firme en Chine a décidé de communiquer sur son usine.

Cette dernière est située à Shanghai et accueille la production de la Model 3 et de la Model Y, qui est également assemblée en Allemagne, ce qui lui permet de bénéficier du bonus écologique de 4 000 euros. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur basé au Texas est très fier de sa Gigafactory chinoise, qui serait tout simplement la plus productive de tous ses sites actuels. En 2022 déjà, l’usine avait battu un record avec 83 000 voitures assemblées en seulement un mois.

Mais bien sûr, cela n’était pas encore suffisant pour Elon Musk, qui veut toujours aller plus loin. C’est ainsi que durant la visite de l’usine chinoise organisée par l’entreprise pour la presse spécialisée, cette dernière a fait une annonce de taille. Tesla affirme qu’à l’heure actuelle, la Gigafactory produit un exemplaire de la Tesla Model Y toutes les 30 secondes. Ce qui devrait sans doute donner des idées à Xiaomi, qui assemble une SU7 en 76 secondes. Mais cela devrait cependant très bientôt changer afin de faire face à la demande grandissante.

Comment la firme américaine peut-elle atteindre des chiffres aussi bas ? En fait, la réponse se trouve en grande partie dans le fait que la production soit fortement automatisée. À vrai dire, 95 % de l’assemblage est fait à l’aide de robots en tout genre, comme l’a également confirmé le constructeur relayé par le site américain Electrek et qui prépare le restylage de sa Model Y. Un chiffre particulièrement élevé, mais ce n’est cependant pas la seule explication.

Une conception très simple

En fait, d’autres solutions ont également été mises en place pour optimiser le temps nécessaire à l’assemblage de son SUV électrique. D’abord, deux lignes de production sont en fonctionnement, empilées verticalement, tandis que certains éléments comme les portes ou encore la carrosserie sont transportés par des élévateurs. Une méthode qui permet d’économiser pas moins de 100 mètres de ligne, et donc que les voitures restent moins longtemps sur cette dernière.

Bien sûr, impossible de ne pas citer l’usage massif de bras robotisés, indispensables à la fabrication des voitures, que ce soit pour installer les grosses pièces comme pour les petites, et notamment le serrage des vis par exemple. En revanche, Tesla a pour le moment fait une croix sur le Gigacasting, cette méthode qui permet de réduire considérablement le nombre d’éléments de châssis. Les voitures sont en effet construites d’un seul tenant, ce qui permet d’accélérer encore la production.

Enfin, il faut aussi se rappeler que la conception elle-même de la Tesla Model Y est particulièrement simple. C’est ce qu’avaient relevé les ingénieurs de Toyota qui avaient été chargés de démonter un exemplaire du SUV, qualifiant ce dernier de véritable œuvre d’art. La simplification est la clé dans la baisse des coûts, ce qui explique aussi pourquoi Mercedes a récemment lui aussi démantelé une Zeekr 001, afin de comprendre son tarif aussi accessible.