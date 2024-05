Tesla fait marche arrière sur le Gigacasting : quelles conséquences pour les voitures électriques à bas prix ?

Le Gigacasting monobloc, une technique de fabrication de soubassements de voiture en une seule pièce, ne serait finalement pas développé par Tesla. Cette décision remet en question les promesses de voitures électriques abordables de la marque.

D’après Reuters, sources à l’appui, Tesla abandonnait ses efforts pour produire des soubassements de voiture en une seule pièce à l’aide de moules, une technique appelée Gigacasting.

Le Gigacasting est une technique de fabrication qui consiste à créer de grandes parties du soubassement d’un véhicule à l’aide de moules. Cette technique a été au centre des sujets de Tesla ces dernières années, car elle permettrait de simplifier la fabrication et de réduire les coûts. En effet, en produisant le soubassement d’une voiture en une seule pièce, Tesla espérait réduire le nombre d’étapes de fabrication et donc les coûts de production.

Tesla l’a bien compris et a complètement révolutionné la façon de fabriquer des voitures avec son Model Y en trois parties. Une idée manifestement brillante, puisque Xiaomi l’a repris pour sa première voiture électrique, la SU7, et même Toyota songe à l’implémenter. Ainsi que Volvo, nous avons eu la chance de le voir action dans une usine.

Selon deux sources proches du dossier citées par l’agence de presse Reuters, Tesla a décidé d’abandonner ses efforts visant à produire des supports en une seule pièce et de s’en tenir à la méthode éprouvée en trois pièces.

Cette décision a apparemment coïncidé avec la décision d’arrêter le développement d’une nouvelle voiture moins chère, souvent appelée Model 2. Ce véhicule, qui coûterait environ 25 000 dollars et serait lancé au second semestre 2025, aurait été le premier à être fabriqué selon le procédé Gigacasting monobloc.

Les raisons de cette décision ne sont pas claires, mais il est possible que Tesla ait rencontré des difficultés techniques avec le Gigacasting monobloc. En effet, produire des soubassements de voiture en une seule pièce est une technique complexe qui nécessite des moules très précis et des machines de moulage spéciales.

L’abandon du Gigacasting monobloc par Tesla signifie que les « véhicules moins chers » promis seront basés sur les architectures actuelles (ce qui avait été dit). Cela signifie que Tesla ne sera pas en mesure de réduire les coûts de production autant qu’il l’espérait en utilisant cette technique.

Cette décision intervient dans un contexte difficile pour l’entreprise, qui a affiché de mauvais résultats au premier trimestre et a annoncé la suppression d’au moins 10 % de ses effectifs. L’équipe en charge des Superchargers, les bornes de recharge rapide de Tesla, aurait également été licenciée. Tout ça fait suite aux résultats financiers en dessous des attentes au premier trimestre 2024.

