La chute vertigineuse du Tesla Model Y

Du jour au lendemain, le Tesla Model Y est passé du statut de best-seller à celui d'outsider sur le marché européen.

Il y a un an, le Tesla Model Y était la coqueluche de l’Europe… et du monde. C’est la voiture la plus populaire de 2023. Aujourd’hui, il dégringole à la 18ème place des ventes. Que s’est-il passé pour que le SUV électrique star perde ainsi sa couronne ? Plongée dans les dessous d’une chute qui en dit long sur les défis du marché électrique européen.

Des chiffres qui donnent le vertige

Les chiffres sont implacables. Selon Dataforce, les ventes du Model Y en Europe ont chuté de 49 %, ce qui fait passer le SUV électrique de la première à la dix-huitième place. Avec seulement 10 582 unités vendues en mai 2024, le SUV de Tesla est loin, très loin de ses performances de l’année précédente. Une dégringolade qui semble presque irréelle pour un véhicule qui dominait le marché il y a encore quelques mois.

Mais attention, ces chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire. Il faut les replacer dans un contexte plus large pour comprendre ce qui se joue vraiment sur le marché automobile européen.

Les raisons d’une chute

Plusieurs facteurs expliquent ce déclin spectaculaire. D’abord, on observe un ralentissement général du marché électrique, dont Tesla n’est pas le seul à souffrir. Ensuite, la fin des subventions, notamment en Allemagne avec la suppression du bonus écologique, a porté un coup dur aux ventes de véhicules électriques. Des problèmes logistiques, comme une grève des dockers en Suède, ont également perturbé les livraisons de Tesla. Enfin, la concurrence s’est considérablement accrue, les constructeurs traditionnels rattrapant leur retard avec des alternatives de plus en plus séduisantes. Sans oublier, l’offensive chinoise.

Ironie du sort, c’est Volkswagen qui profite le plus de la déconfiture de Tesla. Son T-Roc, un modèle thermique introduit en 2017, devient le leader provisoire des ventes européennes en mai. Avec 19 748 unités écoulées, soit une hausse de 12 %, le crossover allemand prouve que les moteurs thermiques ont encore de beaux jours devant eux.

La chute du Model Y est riche d’enseignements pour l’ensemble de l’industrie automobile. Elle révèle la dépendance encore forte des véhicules électriques aux subventions gouvernementales. Elle souligne aussi l’importance pour les constructeurs de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.

