Volkswagen a enfin réglé le problème d’air conditionné sur ses voitures électriques avec l’ID.7

La nouvelle Volkswagen ID.7, présentée au CES de Las Vegas 2023, mais encore sous un léger camouflage, corrige quelques problèmes d'ergonomie de la gamme ID, à commencer par les commandes de ventilation. Une révolution, ou presque.

Lors de nos essais des Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 ou encore, plus récemment, de l’ID. Buzz, nous n’avons pas forcément été emballés par la qualité de fabrication des nouvelles Volkswagen 100 % électriques.

Pour ne rien arranger à la chose, ces modèles souffrent aussi d’une ergonomie compliquée (cela vaut également pour les modèles thermiques, comme la Volkswagen Golf 8) avec de nombreuses commandes directement intégrées à l’écran tactile et souvent cachées sous une multitude de menus et de sous-menus.

Une « nouvelle » génération d’électrique chez Volkswagen

Parmi les principaux griefs de ces intérieurs chez Volkswagen : les commandes de la ventilation. Intégrées directement dans un menu, puis même dans un sous-menu, elles étaient compliquées d’une part à trouver, et ensuite à commander. Même s’il y avait un raccourci tactile sous l’écran (mais sans retour haptique) pour la température, là aussi c’était un véritable enfer à manipuler : l’absence de rétroéclairage empêchait leur utilisation la nuit.

Ce système nous a fait regretter les anciennes commandes physiques avec les bonnes vieilles molettes pour régler la température. Certes, ce n’est pas ce qu’il y avait de plus esthétique, mais c’était rudement plus pratique et cela évitait aussi de détourner l’œil trop longtemps de la route.

Il y a quelques jours, à l’occasion du CES de Las Vegas 2023, Volkswagen a présenté son ID.7, un modèle qui devrait marquer un petit tournant pour la voiture électrique pour la marque, avec notamment l’intégration de la plateforme MEB Evo et une nouvelle batterie permettant une autonomie de plus de 700 km.

La « révolution » aussi pour la ventilation

Parmi les nouveautés intéressantes sur cette ID.7 et qui devrait nous réconcilier avec les intérieurs Volkswagen il y a un système de climatisation « intelligent » et plutôt intéressant sur le papier. Dans les faits, il n’y a rien de vraiment révolutionnaire techniquement parlant, mais cela pourrait corriger pas mal de problèmes d’ergonomie.

D’une part, les commandes de la climatisation sont désormais affichées en permanence en bas de l’écran, c’est-à-dire qu’elles ne sont plus cachées dans d’innombrables sous-menus. Et ellessont rétroéclairées !

D’autre part, Volkswagen a intégré la fonction « Smart Air Vents » permettant de contrôler les flux de ventilation dans l’habitacle de manière dynamique afin d’assurer une diffusion de l’air chaud ou froid plus rapide. Via la clé, la voiture peut aussi anticiper l’arrivée du conducteur dans l’habitacle et directement enclencher la ventilation avant qu’il ne pénètre dans la voiture.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, Volkswagen n’a pas été jusqu’à réintégrer des commandes physiques, mais l’arrivée des commandes de climatisation en permanence sur le grand écran de 15 pouces est déjà une avancée. Autre point positif, les curseurs tactiles et celui pour gérer le son de la voiture sont enfin rétroéclairés.

Le système de ventilation est aussi jumelé à la commande vocale. Celle-ci est annoncée comme plus précise et dotée d’une intelligence artificielle permettant d’apprendre les habitudes du conducteur. Par exemple, la commande vocale réagit à « Bonjour Volkswagen, j’ai les mains froides ! » en enclenchant directement le volant chauffant et en dérivant les flux d’air chaud vers les mains.

En fonctionnement automatique, il y a un capteur dans la zone du pare-brise qui détecte l’angle d’incidence de la lumière du soleil dans des conditions de températures extérieures élevées et d’intensité solaire élevée. Si le soleil brille fortement sur l’un des côtés du véhicule, la ventilation adapte la climatisation sur les zones les plus chaudes.

Les clients européens pourront profiter de cette nouvelle ventilation (mais pas que !) cette année, puisque le lancement commerciale de la Volkswagen ID.7 est prévu à l’automne prochain. D’ici quelques semaines, nous devrions aussi découvrir le design définitif et toutes les caractéristiques techniques de la berline.

