Cette borne ultrapuissante permet de recharger sa voiture électrique en 10 minutes

Le groupe automobile chinois Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr, etc.) via sa filiale VREMT dévoile sa nouvelle borne de recharge dont la puissance atteint les 600 kW. De quoi mettre une raclée à Tesla et Ionity qui proposent quasiment deux fois moins puissant. De quoi également permettre une recharge de sa voiture électrique en 10 minutes !

Depuis plusieurs années déjà, les constructeurs et équipementiers se livrent une bataille acharnée afin de proposer les solutions de recharge les plus rapides. On pense bien sûr à Tesla, qui possède depuis 2012 son propre réseau de charge rapide avec ses Superchargeurs. Mais la firme, qui totalise actuellement plus de 35 000 bornes à travers le monde pourrait rapidement se faire devancer par un concurrent venu de Chine.

Une puissance record

Comme le révèle le site chinois CNEVPost, Geely aussi est très investi dans ce secteur, via sa filiale VREMT spécialisée dans le développement de solutions de charge. Et on ne peut pas vraiment dire que le groupe fasse les choses à moitié, puisqu’il vient tout juste de dévoiler une toute nouvelle borne pouvant délivrer une puissance allant jusqu’à 600 kW. Selon l’entreprise, il serait alors possible de récupérer l’équivalent de 300 kilomètres d’autonomie en seulement 5 minutes. Ces bornes seraient ainsi notamment destinées à alimenter les véhicules de sa marque Zeekr, cousine de Volvo et Lynk & Co.

Il s’agit de la 2ème génération de bornes développées par VREMT, qui double donc sa puissance grâce notamment à un meilleur refroidissement et une tension augmentée, alors que les chargeurs lancés l’an dernier affichaient déjà une puissance de 360 kW. De quoi donner des sueurs froides à Tesla, qui s’apprête à lancer une nouvelle génération de Superchargeurs, qui plafonneraient à 350 kW. Ionity se limite actuellement à la même puissance. Un autre acteur, Circontrol, vient également d’implanter des bornes rapides de 400 kW à Madrid.

Comme pour ce dernier, les chargeurs de VREMT sont également déjà en production et prêts à être installés. Il ne s’agit donc pas que de simples prototypes.

Une recharge en 10 minutes seulement ?

Si ces bornes sont très prometteuses, aucun véhicule de série n’est pour l’heure en mesure d’encaisser une telle puissance de recharge. Mais cela ne saurait tarder. En effet, la firme chinoise Zeekr prévoit de lancer d’ici l’an prochain en Chine sa future 001, une berline rivale des Tesla Model S et Mercedes EQS.

Reposant sur la plateforme SEA de Geely, celle-ci embarquera la batterie Qilin CTP 3.0 de CATL, qui lui permettrait alors de parcourir environ 1 000 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CLTC. Elle pourrait aussi profiter des nouvelles bornes de VREMT pour passer de 10 à 80 % en seulement 10 minutes. Une première dans l’industrie automobile, avant l’arrivée de la recharge en 5 minutes prévue par le géant chinois CATL.

Le constructeur précise que la Zeekr 001 peut gagner 300 km d’autonomie (sur cycle CLTC) avec cette nouvelle borne en cinq minutes, contre 120 km avec l’ancienne technologie dont la puissance atteignait 360 Kw. On imagine ainsi qu’il est question de la version actuelle de la voiture dotée d’une batterie à l’autonomie de 732 km d’autonomie.

Une arrivée prochaine en Europe ?

La marque chinoise pourrait faire son arrivée en Europe au cours des prochaines années. Elle devrait rivaliser avec BYD, qui prévoit de lancer pas moins de trois modèles ainsi qu’avec Nio. Le constructeur est déjà présent en Norvège et propose quant à lui une étonnante solution de recharge sous la forme de stations d’échange de batterie. Seulement quelques minutes sont nécessaires pour reprendre la route avec une autonomie maximale.

