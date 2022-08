Cette voiture électrique avec 1 000 km d’autonomie arrive dès l’an prochain

Le constructeur chinois Geely commercialisera en 2023 sa voiture électrique Zeekr 001 dotée d'une autonomie théorique de 1 000 km et d'une charge ultra-rapide. Sans oublier la Zeekr 009 sous forme de minivan.

En juin dernier, le géant chinois des batteries CATL dévoilait sa batterie Qilin CTP 3.0. Au programme : une capacité en hausse pour proposer des autonomies à 4 chiffres et une charge ultra-rapide, avec 10 minutes pour passer de 10 à 80 %. Aujourd’hui, c’est le constructeur chinois Zeekr (la marque de luxe du groupe Geely qui possède Volvo, Polestar, Lotus, etc.) qui est le premier à annoncer l’arrivée de voitures électriques intégrant cette nouvelle technologie avec les 001 et 009.

Zeekr 009 : un minivan de luxe

La Zeekr 009 arrivera dès le premier trimestre 2023 en Chine. Cette voiture électrique est un minivan, reposant sur la plateforme SEA de Geely, avec un empattement de 3,2 m et des dimensions de 5,2 m de long pour 2 m de large et 1,85 m de haut, en faisant ainsi un paquebot pour nos routes européennes. Pour le moment, le constructeur chinois n’a pas apporté plus de précisions, mais les rumeurs avancent une autonomie de 700 km sur le cycle CLTC chinois, toujours trop optimiste.

Zeekr 001 : 1 000 km d’autonomie !

Passons maintenant à la Zeekr 001. Celle-ci arrivera un peu plus tard, au deuxième trimestre 2023 en Chine. Cette voiture électrique prend la forme d’une berline plus classique que sa grande sœur, la Zeekr 009. En termes de dimensions, on est sur une longueur de 4,97 m avec un empattement de 3,01 m.

Reposant sur la même plateforme que sa grande sœur, on trouve deux moteurs électriques pour une puissance de 400 kW (544 ch) et un couple de 768 Nm. Le 0 à 100 km/h est ainsi abattu en 3,8 secondes et l’exercice inverse en cas de freinage nécessite 34,5 m pour arriver jusqu’à l’arrêt.

Mais le plus intéressant nous provient de sa batterie. Celle-ci est donc la Qilin CTP 3.0 de CATL, lui permettant d’annoncer une autonomie théorique de 1 000 km. Précisons toutefois que le cycle d’homologation chinois CLTC est très optimiste avec l’autonomie, et qu’on serait ainsi plutôt autour de 800 km sur le cycle WLTP.

Si ce chiffre venait à être vérifié, ce serait une prouesse, puisque pour le moment, la voiture électrique dotée de la plus grande autonomie théorique est la Mercedes-Benz EQS qui peut grimper à 783 km d’autonomie sur cycle WLTP.

10 minutes pour passer de 10 à 80 % ?

Mais la Zeekr 001 pourrait aussi impressionner sur sa capacité à recharger sa batterie. En effet, le constructeur chinois n’a rien précisé de ce côté de la fiche technique, mais lors de l’officialisation de la batterie Qilin CTP 3.0, CATL avait distillé quelques chiffres croustillants.

Il était ainsi question de seulement 10 minutes pour passer de 10 à 80 % contre 18 minutes actuellement chez le trio Hyundai, Kia et Porsche (grâce à leur architecture 800 volts) et environ 30 minutes chez Tesla pour comparaison.

Une arrivée prévue en Europe pour 2023 au plus tôt

Pour le moment, les Zeekr 001 et Zeekr 009 sont réservés au marché chinois. Mais la marque du géant automobile Geely a en ligne de mire l’Europe. La conquête devait normalement démarrer en 2023, mais il est possible que cela ait lieu un peu plus tard puisque les Zeekr 001 dotées de cette nouvelle batterie commenceront tout juste à être livrées en Chine.

Des Zeekr 001 dotées de batteries plus classiques à l’autonomie CLTC comprise entre 536 à 732 km ont déjà été livrées au cours des derniers mois.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.