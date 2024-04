Volkswagen va lancer 11 nouvelles voitures électriques d’ici 2027, dont une à 20 000 euros

Volkswagen a récemment organisé une conférence afin d'annoncer le programme de lancement de ses futures voitures électriques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier est très chargé, avec onze nouveaux modèles en seulement trois ans.

Alors que les voitures thermiques neuves seront interdites en Europe à partir de 2035, certains constructeurs sont déjà en avance. C’est notamment le cas de Volkswagen, qui possède déjà une gamme bien remplie.

Un programme très intéressant

Outre l’ID.3, la firme allemande commercialise actuellement ses SUV ID.4 et ID.5, sans parler de la berline ID.7, ainsi que de l’ID. Buzz, que nous avions pu essayer. Vous vous en doutez bien, la firme allemande ne compte pas se reposer sur ses lauriers. C’est ce qu’elle a récemment confirmé en organisant une conférence afin de présenter son plan produit pour les prochaines années, relayée par le site chinois Autohome.

On y voit la très attendue ID.2all, une citadine à moins de 25 000 euros qui rivalisera frontalement avec la Citroën ë-C3, que nous avons récemment approcher. Elle chassera également bien sûr sur les terres de la nouvelle Renault 5 E-Tech, que nous avons découvert quelques semaines plus tôt.

Cette ID.2all se déclinera dans une version plus sportive, baptisée ID. GTI, notamment aperçue au salon de Munich l’an dernier. L’ID.7 Tourer, version break de la berline électrique, a quant à elle déjà été présentée, de même que l’ID. Buzz à empattement long, qui sera lancé cette année.

Mais jusque-là, il n’y a rien de très secret, puisque toutes ces voitures sont déjà plus ou moins connues du grand public. D’ailleurs, elles sont même visibles en photo sur la slide montrée par le constructeur.

Mais on découvre également une autre image d’une voiture encore dissimulée, montrant un modèle électrique d’entrée de gamme. À vrai dire, et sans grande surprise, il devrait s’agir de la petite ID.1, très attendue mais jamais réellement confirmée de manière officielle par la marque. C’est donc désormais chose faite.

Affichée à moins de 20 000 euros, elle pourrait être conçue en partenariat avec Renault, qui produira quant à lui une Twingo électrique. Les deux citadines pourront rivaliser avec la future Smart ForTwo, qui devrait renaître, mais pas tout de suite. Quoi qu’il en soit, cette auto pourrait aider le constructeur allemand, qui a récemment dévoilé un plan d’attaque pour se sortir des difficultés financières de sa division électrique.

11 nouvelles voitures électriques d’ici à 2027

En tout, Volkswagen prévoit de lancer pas moins de 11 nouveaux modèles électriques d’ici à 2027. En effet, la firme prépare également l’arrivée de son ID.2all SUV, qu’elle avait déjà annoncé un peu plus tôt avec une première image. À cette époque, seul un petit morceau de la silhouette avait été montré. La date de commercialisation n’a pas encore été dévoilée pour le moment.

On voit aussi qu’un autre SUV électrique est également dans les cartons, connu pour l’heure sous le nom de « A-Main SUVe ». Pourrait-il s’agir d’une version électrique de son Tiguan, comme nous l’avions évoqué en début d’année dernière ? Cela est tout à fait possible, et il pourrait voir le jour dans le courant de l’année 2026.

On note aussi la présence d’un modèle baptisé ID.4 PA, mais pour l’heure, aucune information n’a été révélée. Peut-être s’agit-il d’un restylage ou d’une profonde mise à jour ?

Enfin, impossible de passer à côté des deux modèles co-conçus en partenariat avec le constructeur chinois Xpeng. Ces derniers arboreront alors le logo de la firme allemande, mais profiteront des technologies développées par l’entreprise de l’Empire du Milieu. Parmi elles, la charge rapide en seulement 15 minutes et sans aucun doute la conduite autonome, qui avait déjà fait ses preuves.

Ces deux voitures devraient arriver sur le marché d’ici à 2026, dans un premier temps en Chine. Leurs arrivées en Europe semblent plus hypothétiques, mais Volkswagen n’a pas communiqué dans ce sens.