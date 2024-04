Avec Volkswagen, Renault et Smart, les petites voitures électriques abordables pourraient bientôt arriver en Europe

Alors que Smart vient de mettre fin à la production de sa voiture électrique ForTwo, le constructeur se penche désormais sur la prochaine génération. Il est actuellement à la recherche d'un partenaire avec qui collaborer, comme Volkswagen pourrait le faire avec Renault pour les ID.1 et Twingo. La bonne nouvelle, c'est que les petites voitures électriques abordables devraient bientôt arriver en Europe.

Cela fait un petit bout de temps que Smart est devenue une marque 100 % électrique, puisque la bascule s’est faite en 2020 avec l’arrêt de ses ForTwo et ForFour thermiques. Mais la firme poursuit plus que jamais sa mutation.

Un nouveau partenariat à venir

C’est ainsi que cette dernière a officiellement mis fin à la production de ses deux citadines à deux et quatre places. Celles-ci étaient assemblées en France, et plus précisément à Hambach, en Lorraine. Une page se tourne pour l’entreprise, qui commercialise désormais uniquement sa Smart #1 et sa #3, que nous avons récemment essayé. Mais la firme ne veut pas s’arrêter là et prévoit d’étoffer encore sa gamme.

Elle souhaite en effet faire renaître la petite ForTwo, avec une toute nouvelle génération et sous la forme d’une auto abordable. Ce qui lui permettrait de rivaliser avec la future Renault Twingo Legend et la Volkswagen ID.1, qui a récemment fait parler d’elle. Mais les choses ne sont pas si évidentes que cela. Car concevoir une petite voiture électrique coûte cher. Et la rentabiliser est donc difficile, surtout si l’on veut qu’elle affiche un prix bas.

C’est pourquoi Smart, qui appartient au groupe chinois Geely ainsi qu’à l’entreprise allemande Daimler, maison-mère de Mercedes cherche un partenaire. C’est ce qu’explique le site américain Carscoops, qui relaie les propos de Dirk Adelmann, PDG de Smart en Europe. Ce dernier indique que la marque a déjà commencé à travailler il y a deux mois sur une plateforme dédiée à cette future citadine électrique. Mais elle a maintenant besoin d’un partenaire.

Le but ? Réduire les dépenses en recherche et développement et partager les compétences pour augmenter les marges. D’autant plus que Smart ne veut en aucun cas rogner sur la qualité ou la sécurité. Le patron de la division européenne affirme vouloir atteindre les cinq étoiles au crash-test EuroNCAP et proposer les mêmes aides à la conduite que sur les #1 et #3. Et ce dans un gabarit réduit et avec un prix moins élevé.

Pas de lancement tout de suite

Pour le moment, aucun constructeur semble ne s’être manifesté pour travailler main dans la main avec Smart pour son projet de ForTwo nouvelle génération. Pourtant, un partenariat serait sans doute la seule solution pour permettre à la citadine de voir le jour, tout comme pourrait le faire Renault avec Volkswagen. Le patron de la marque au losange a confirmé que la future ID.1 pourrait en effet ressembler à la Twingo.

De son côté, Smart a déjà pu discuter avec plusieurs constructeurs, mais a finalement décidé de travailler seul sur sa plateforme ECA (Electric Compact Architecture). Désormais, le constructeur voudrait la partager avec un partenaire, et sans cela, aucune date de lancement ne peut être annoncé pour la citadine. La firme peut-elle aller chercher dans le portefeuille de marques de Geely ? Sans aucun doute, puisque l’on sait que le marché des petites voitures électriques est déjà très développée en Chine.

Quoi qu’il en soit, Smart ne veut pas abandonner, puisque la firme semble croire dur comme fer à cette silhouette. Et ce comme de nombreuses autres marques, telles que Citroën avec sa ë-C3 que nous avons récemment pu découvrir en vrai et qui est affichée sous la barre des 25 000 euros. Opel serait aussi en train de travailler au développement de sa petite voiture abordable, tout comme Fiat.

De quoi aider les automobilistes à sauter le pas, alors que ces derniers jugent les autos électriques encore trop chères. Et qu’importe si elles embarquent des petites batteries, car les bornes de recharge sont de plus en plus nombreuses, tandis que la charge rapide se développe massivement.