Fiat confirme à demi-mot l’arrivée prochaine de la Pandina, une Panda électrique abordable

Le "leasing social", permettant aux ménages les plus modestes de louer une voiture électrique à bas prix, sera mis en place le 1 janvier 2024. Les constructeurs ont ainsi pu communiquer sur leurs modèles compatibles avec cette aide gouvernementale. Ce qui a permis à Fiat de glisser une petite exclu sur l'arrivée d'une nouvelle voiture électrique abordable l'année prochaine.

Pouvoir accéder à une voiture électrique pour 100 euros par mois ? C’était la promesse du gouvernement, qui se concrétisera le 1 janvier 2024. Tous les détails ont été mis en ligne il y a quelques jours, avec une bonne nouvelle : certains modèles seront disponibles à des loyers bien inférieurs à cet objectif, comme la Renault Twingo à 40 euros par mois sans apport.

Stellantis, groupe de Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat et Jeep, n’est pas en reste : lui aussi possède plusieurs modèles éligibles à l’offre. Si la Citroën ë-C3 a volé la vedette avec une mensualité de 54 euros par mois, une petite ligne du communiqué de presse nous a interpellés…

Un nouveau modèle…

« À ce large choix s’ajoutera, fin 2024, pour Fiat un petit véhicule électrique abordable dont le score environnemental devrait être éligible au bonus écologique et au leasing social. »

Difficile d’être plus précis : les Fiat 500e et 600e auront donc une petite sœur dans un an.

Reste à savoir de quoi il s’agit. Nous avons une petite idée, puisque nous vous avons parlé il y a quelques jours…d’une Fiat électrique accessible. Elle devrait s’appeler Pandina et serait le pendant 100 % électrique de la célèbre Panda, qui continuerait sa carrière en parallèle avec une motorisation micro-hybride. Il serait tentant de faire le lien.

…dont on connaît déjà pas mal de détails

Allons-y, partons sur ce principe. La Fiat Pandina, donc, n’est pas une inconnue totale, puisqu’elle sera basée sur la Citroën ë-C3 et sa plateforme Smart Car, conçue pour des voitures d’entrée de gamme.

La petite Citroën est d’ores et déjà annoncée en deux versions : une première, disponible dès son lancement au printemps prochain, dotée d’un pack de batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh de capacité, pouvant offrir jusqu’à 320 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Une seconde, qui arrivera en 2025, proposera une version dégonflée à 25 kWh, limitant l’autonomie à environ 200 km.

Une batterie plus petite pour, logiquement, un prix d’accès plus serré. Si la ë-C3 de 44 kWh débutera à 23 300 euros, celle de 25 kWh devrait réussir à contenir son tarif à 19 900 euros ! Aucune raison que cette Pandina ne suive pas cette voie.

La petite Fiat sera produite dans trois usines au Brésil, au Maroc et en Serbie — ce qui fait grogner les syndicats, car la Panda a toujours été fabriquée en Italie. Seules ces deux dernières devraient être utilisées pour les marchés européens, ce qui devrait leur permettre de rentrer dans les conditions d’attribution du bonus français 2024, et donc de pouvoir bénéficier de ce fameux leasing social.

Cette Pandina devrait donc rejoindre le bal des voitures électriques à 25 000 euros, qui sera rejointe l’année prochaine par la très attendue Renault 5 E-Tech, ainsi que par la Volkswagen ID.2 en 2025 et une petite Tesla… plus tard, sans qu’on sache réellement quand.