L’annonce tant attendue : Elon Musk confirme une Tesla à 25 000 euros fabriquée en Europe

Le patron de Tesla a profité d'une visite à Berlin pour partager une nouvelle qui secoue déjà les marchés : la future voiture Tesla, connue sous le nom de projet « Next-Gen » et promise à un tarif attractif de 25 000 euros, sera assemblée sur le vieux continent.

C’est lors d’une visite à l’usine Tesla de Berlin que Elon Musk, le patron du groupe automobile, a lâché cette bombe. Actuellement, cette usine n’assemble que le Model Y, la voiture la plus vendue au monde cette année, mais il semblerait qu’elle se prépare à accueillir la fabrication d’un nouveau modèle, plus petit et surtout plus abordable : un Model 2 ou A. Avec des usines déjà en place aux États-Unis, en Chine et bientôt au Mexique, Tesla semble vouloir mettre le paquet sur l’Europe.

On sait que les Européens raffolent des petites voitures et une Tesla plus compacte et moins chère pourrait vraiment tout changer sur le marché. Si en plus, elle bénéficie du bonus écologique, son prix pourrait même descendre à 20 000 euros en France, ce qui serait une véritable révolution sur le marché de l’auto. En face, la concurrence se prépare déjà : Citroën C3, Renault R5 E-Tech et Volkswagen ID2.all.

Quand verra-t-on cette Tesla à 25 000 euros ?

Bien sûr, il y a encore pas mal d’inconnues. On ne sait pas à quoi elle va ressembler ni quand elle sera disponible. Et avec Tesla, les plannings sont souvent à prendre avec des pincettes. Rappelez-vous le Cybertruck et le Roadster, annoncés depuis des années et toujours pas lancés. Donc, même si cette Tesla à petit prix fait rêver, il va falloir être patient.



Mais l’usine de Berlin s’agrandit déjà , ce qui montre que Tesla prépare le terrain. Même si initialement c’était pour fabriquer des batteries, on pourrait très bien y voir assembler ce nouveau modèle ainsi que d’autres projets futuristes comme le robotaxi.

Ce qui est sûr, c’est que Tesla ne vise pas juste à sortir un nouveau modèle. L’idée, c’est de rendre la voiture électrique accessible à bien plus de monde. Une Tesla à 25 000 euros, c’est le signe d’un gros changement dans l’air : l’électrique ne serait plus une option de luxe, mais une vraie alternative pour le plus grand nombre.



