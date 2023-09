La Tesla Model 2, la voiture électrique à 25 000 dollars, se distinguerait par un style atypique

Dans la récente biographie d'Elon Musk écrite par Walter Isaacson, il serait question de la future Tesla à 25 000 dollars, ou Model 2. Cette dernière adopterait le style du Cybertruck. Un style atypique qui aurait plu à Elon Musk.

C’est un secret de polichinelle. Elon Musk a déjà évoqué l’idée, mais sans entrer dans les détails. Le mystérieux projet est couramment baptisé « Model 2 », en l’absence d’une dénomination officielle.

Bien que les rumeurs abondent, peu d’informations concrètes ont filtré. Ce que l’on sait, c’est que cette voiture bénéficiera d’une nouvelle architecture, probablement conçue pour optimiser le coût de production.

La nouvelle biographie d’Elon Musk, rédigée par Walter Isaacson, fait écho à ce projet. Axios rapporte que le livre détaille le projet de construire, non seulement, cette voiture électrique à 25 000 $, mais aussi un « robot-taxi » autonome. Ce dernier, destiné à transporter des passagers, serait une réponse à la volonté de réduire la dépendance à la possession d’une voiture.

Dans la biographie, il est décrit une dynamique intéressante au sein de Tesla entre Elon Musk et son équipe d’ingénieurs. Alors qu’Elon Musk est un fervent croyant de la révolution du robot-taxi, certaines avancées laborieuses du Full-Self Driving (FSD) auraient généré des préoccupations parmi ses ingénieurs. Ces derniers, soucieux de la viabilité à long terme et du rythme d’adoption de cette technologie, auraient tenté de convaincre Elon Musk de diriger ses ambitions vers quelque chose de plus tangible et immédiatement réalisable : une voiture électrique classique accessible.

Un design futuriste à la sauce Cybertruck

Et, le plus intéressant est que le Model 2 adopterait les lignes d’une voiture déjà présentée. Le fameux Cybertruck, ce pick-up au design avant-gardiste dévoilé en 2019. Après des retards à répétition, des défis de conception, sa production devrait démarrer cette année. Mais, c’est en 2024 que la production en masse est attendue.

Les informations glanées jusqu’ici suggèrent que la Model 2 pourrait emprunter des éléments stylistiques au Cybertruck. Elon Musk lui-même serait séduit par l’idée. Après avoir vu le design proposé par ses ingénieurs, il aurait rejoint le projet en déclarant : « Quand l’un d’entre eux arrive au coin de la rue, les gens penseront qu’ils voient quelque chose du futur ».

La réalité est que l’on ne sait rien du design du Model 2, mis à part un aperçu de sa conception brièvement visible dans une vidéo d’entreprise de Tesla, alimentant ainsi les spéculations.

Il est important de souligner que toutes ces informations ne sont, à ce stade, que des rumeurs, basées sur quelques témoignages épars et des spéculations.

Bien que l’idée d’un véhicule abordable et futuriste soit séduisante, Tesla a toujours privilégié des stratégies pragmatiques pour toucher un large public. L’entreprise américaine cherche à augmenter ses volumes de vente, et un design trop atypique pourrait s’avérer être un frein pour certains consommateurs. C’est d’ailleurs ce qui pourrait expliquer le design relativement traditionnel et classique de la nouvelle Tesla Model 3, qui cible un marché de masse.

Un lancement encore incertain

Promise en 2018 pour une réalisation envisagée trois ans plus tard, le voiture électrique à 25 000 dollars fait saliver d’impatience. Néanmoins, la date exacte de sa sortie reste indéterminée. Comme souvent avec Tesla, les délais peuvent être élastiques. La biographie de Walter Isaacson ne nous éclaire malheureusement pas sur ce point.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.