La Citroën ë-C3 électrique sera disponible à partir de 59 euros par mois grâce à cette nouvelle aide

On le savait : la Citroën ë-C3 électrique sera proposé dans le cadre du leasing social mis en place par le gouvernement en 2024. Si nous pensions qu'elle serait disponible pour 100 euros par mois, nous venons d'avoir une excellente nouvelle : il faudra plutôt compter sur une mensualité de 59 euros seulement ! D'autres modèles du groupe Stellantis sont également éligibles, on vous raconte tout.

La Citroën ë-C3 sera, sans nul doute, un des lancements les plus attendus de 2024. Avec un tarif contenu, débutant à 23 300 euros, la citadine française est d’ailleurs bien partie pour cartonner si on en croit le nombre de précommandes.

La marque l’avait promis : sa citadine électrique sera proposée dans le cadre du leasing social du gouvernement, qui annonçait des voitures neuves à partir de 100 euros par mois. Un communiqué de presse de Stellantis (le groupe de Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat et Jeep) vient préciser les modèles éligibles et leurs mensualités ; énorme surprise, la ë-C3 sera finalement disponible dès 59 euros par mois !

Que cache ce prix ?

Derrière un tarif aussi attractif, on pourrait se demander s’il n’y a pas un loup. Détaillons donc le détail de l’offre : cette ë-C3 coûtera donc 59 euros par mois dans le cadre du leasing social, réservé aux foyers ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros. Il s’agira d’une location sur trois ans incluant 12 000 kilomètres par an.

Il s’agira évidemment de la version d’accès de gamme « You », dont l’équipement n’est pas si indigent. Elle embarque en effet la climatisation, les radars de stationnement arrière et les suspensions Advanced Comfort, tandis qu’une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh lui offrira une autonomie de près de 320 km selon le cycle WLTP.

Sept autres modèles Stellantis éligibles

Si cette ë-C3 ne vous convient pas, aucun problème : Stellantis à pensé à tout. Quasiment toutes les marques du groupe proposent ainsi au moins un modèle éligible, dont voici le détail :

Citroën proposera en parallèle sa ë-C4 à 129 euros par mois,

Chez Fiat, la 500e sera disponible pour 89 euros par mois,

L’Opel Corsa Electric sera proposée à 94 euros par mois & le Mokka Electric à 119 euros par mois,

La Peugeot E-208 débutera à 99 euros par mois et le E-2008 à 149 euros par mois,

Jeep n’est pas oublié, avec son Avenger disponible à partir de 149 euros par mois également.

Et ce n’est pas tout, puisqu’un neuvième modèle arrivera fin 2024. Fiat annonce « un petit véhicule électrique abordable dont le score environnemental devrait être éligible au bonus écologique et au leasing social« . Il s’agira sûrement de la Fiat Pandina, version italienne de la Citroën ë-C3, qui devrait, elle aussi, profiter de tarifs très serrés pour afficher des mensualités des plus réduites.