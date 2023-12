Citroën a tout compris avec sa ë-C3 électrique à 23 300 € : la preuve avec ces chiffres

Alors qu'elle n'a pas encore débuté ses livraisons, la nouvelle Citroën ë-C3 électrique à 23 000 euros a déjà enregistré plus de 10 000 pré-commandes. Une belle success-story pour la citadine électrique abordable.

Avec une part de marché affichée à 15,9 % pour la voiture électrique, la France ne fait pas partie des meilleurs élèves dans le domaine. Et pour cause, de nombreux freins dissuadent encore certains automobilistes, dont l’autonomie encore jugée insuffisante (à tort) ainsi que le prix, encore trop élevé.

Un grand succès

En effet, ce point est encore problématique pour 9 Français sur 10, ce qui est évidemment énorme. Cependant, les choses devraient évoluer dans le bon sens au fil des années, grâce notamment à l’arrivée de modèles plus abordables. Plusieurs constructeurs y travaillent, comme Renault, Volkswagen ou encore Ford. Mais outre Dacia avec sa Spring, c’est Citroën qui fait partie des premiers à avoir véritablement lancé son modèle low-cost.

En octobre dernier, la firme aux chevrons levait le voile sur sa nouvelle ë-C3. Une citadine électrique dont le principal argument est son très bas prix, puisqu’il démarre à partir de 23 300 euros, bonus écologique de 5 000 euros non déduit. De plus, il est possible que ce dernier passe à 8 000 euros en 2024 pour les automobilistes les plus modestes.

Si les premières livraisons de cette nouvelle venue, qui pourrait également rivaliser avec la BYD Seagull ne commenceront pas avant le milieu de l’année prochaine, les commandes sont déjà ouvertes jusqu’au 31 janvier. Et bonne nouvelle, la procédure est entièrement gratuite ! Ce qui devrait fortement inciter les clients à sauter le pas, alors que la citadine rencontre déjà un très fort succès, comme l’indique le communiqué de la marque.

En effet, ce ne sont déjà pas moins de 10 000 exemplaires qui ont été pré-commandés en seulement un mois, dans les 10 pays où la voiture sera vendue. Un chiffre très élevé, qui montre que Citroën a tout compris des attentes des automobilistes en matière de voitures électriques. Car les Français seraient globalement prêts à y passer si elles coûtaient un peu moins cher.

À titre de comparaison, la Dacia Spring s’est écoulée à 46 000 exemplaires à travers l’Europe depuis le début de l’année 2023.

Une version abordable

Selon le constructeur tricolore, c’est la version d’entrée de gamme You qui séduit le plus les clients, représentant 56 % des pré-commandes. Cette dernière est également accessible à partir de 99 euros par mois et inclut une dotation assez généreuse qui inclut le régulateur-limiteur de vitesse, l’affichage tête haute ou encore l’alerte active de franchissement involontaire de ligne.

La variante Max démarre quant à elle à partir de 27 800 euros et ajoute entre autres l’écran tactile de 10,25 pouces, la recharge par induction pour le smartphone ou encore la climatisation automatique et la caméra de recul. Pour mémoire, la nouvelle Citroën ë-C3 embarque une batterie de 44 kWh qui offre une autonomie de 320 kilomètres en cycle WLTP.

La recharge s’effectue de 20 à 80 % en 26 minutes à une puissance de 100 kW en courant continu. Un seul moteur est proposé, développant 113 chevaux et permettant à la citadine de passer de 0 à 100 km/h en 11 secondes pour une vitesse maximale de 135 km/h. Pour mémoire, la Dacia Spring peut quant à elle parcourir 230 kilomètres en une seule charge et se limite à 65 chevaux dans sa version Extrême.

Bonne nouvelle, la Citroën ë-C3 sera fabriquée en Europe, au sein de l’usine de Trnava, en Slovaquie. Ce qui devrait lui permettre de rester éligible au bonus écologique, contrairement à sa rivale roumaine assemblée en Chine.