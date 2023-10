Citroën officialise sa ë-C3, une voiture électrique à moins de 25 000 euros qui se recharge très rapidement

Après plusieurs mois d'attente, Citroën lève enfin le voile sur sa nouvelle C3, un modèle qui fait évidemment la part belle à l'électrique. La Citroën ë-C3 est la première d'une série de voitures électriques "à moins de 25 000 euros" et qui arriveront d'ici l'année prochaine. Voici toutes ses caractéristiques techniques et ses photos.

Les fameuses « voitures électriques à partir de 25 000 euros hors bonus », ça fait quelques mois qu’on en entend parler, mais en dehors de la MG4 qui arrive à ce tarif, mais avec bonus écologique déduit (pour l’instant) et la Dacia Spring qui n’est pas un modèle de polyvalence, les clients au budget serré n’avaient pas forcément beaucoup de choix.

Pourtant, ces fameuses voitures électriques devraient pulluler ces prochains mois, avec notamment les annonces en grandes pompes de Renault avec le retour de la R5 en électrique, ou encore Volkswagen et son ID.2. Plus discret, Citroën avait aussi annoncé son modèle, et la firme aux chevrons coupe l’herbe sous le pied de ses concurrents en présentant ce fameux modèle à moins de 25 000 euros avant tous les autres !

Design : une citadine électrique aux faux airs de SUV et personnalisable

Voici donc la Citroën C3 de quatrième génération, et c’est aussi la première fois qu’elle reçoit une motorisation électrique avec cette ë-C3, le privilège de l’électrique ayant été réservée à la Peugeot 208 à sa sortie au sein du groupe PSA (maintenant devenu Stellantis).

Comme vous pouvez le constater sur les photos, la Citroën ë-C3 s’inspire assez largement du concept-car Oli. Le style rompt globalement avec l’ancienne génération, même si les dimensions restent à peu de choses près les mêmes. La voiture conserve une empreinte réduite avec seulement 4,01 mètres de long, soit 1,9 cm de plus que l’ancienne génération. La nouvelle ë-C3 fait 1,76 mètre de large et 1,57 mètre de haut, soit 9,3 cm de plus que la précédente.

Car oui, comme vous n’êtes pas sans le savoir, la mode est aux SUV, et cette C3, qui n’est pourtant pas badgée Aircross, possède des airs de SUV, notamment avec ses lignes tendues, ses arches de roues proéminentes, et ce petit côté robuste accentué par des optiques aussi aux formes peu anguleuses, qui ne sont pas sans rappeler le concept-car Dacia Bigster.

Et ça tombe bien, car même si Citroën ne le dit pas, c’est clairement Dacia qui est visé, et ce n’est clairement plus un tabou dans le sens où les Dacia, hormis peut-être la Spring, n’ont plus grand-chose de vraiment low-cost.

Comment souvent, Citroën mise sur la personnalisation pour se démarquer. Les clients auront la possibilité de choisir des « Color Clip » et une teinte de toit contrastée. Ces fameux « Color Clip », ce sont quatre inserts horizontaux placés autour du véhicule à des endroits qui attirent l’attention. Deux inserts sont situés dans des cadres noirs sur les coins inférieurs du pare-chocs avant, à côté des phares antibrouillard avant, tandis que des clips identiques sont situés en haut des panneaux noir brillant derrière les portes arrière, et prolongent le graphisme des vitres latérales vers la custode.

Trois couleurs (Infrarouge, Jaune Citron et Blanc Banquise) sont disponibles au lancement et les clients peuvent choisir la teinte qu’ils souhaitent ou acheter les trois pour pouvoir les changer ou les mélanger à volonté. Les clips en plastique sont accompagnés d’un outil spécialement conçu pour les installer ou les remplacer rapidement et facilement. D’autres couleurs, thèmes et motifs seront progressivement introduits en tant qu’accessoires dans les concessions Citroën.

La nouvelle Citroën ë-C3 sera proposée dans un choix de cinq couleurs : Blanc Banquise, Bleu Monte Carlo, Rouge Elixir, Gris Mercury et Noir Perla Nera. Le toit bi-ton sera proposé de série en noir ou en blanc sur les finitions Plus et Max.

Le confort comme maître-mot

Comme vous n’êtes sûrement pas sans le savoir, l’ADN de Citroën, c’est le confort. Cette quatrième génération de Citroën C3 ne devrait pas déroger à la règle, avec une ambiance cocon, notamment avec l’intégration des fameux sièges Citroën Advanced Comfort à l’assise si confortable et que nous avons pu apprécier lors de l’essai de la Citroën ë-C4.

Ces sièges sont accompagnés, pour la première fois sur la C3, des suspension Advanced Comfort à double butées hydrauliques. Des suspensions aujourd’hui éprouvées et qui permettent aux Citroën d’être parmi les plus confortables de leur segment. Attention toutefois : il ne s’agit pas de suspensions hydrauliques à proprement parler, comme celles des Mercedes EQS ou Tesla Model S. Ici, les suspensions ne sont pas hydrauliques, mais les butées le sont. Ce qui ajoute un peu de confort, mais pas autant que des suspensions entièrement pneumatiques.

Habitacle : des partis pris assez étonnants

Si vous regardez bien les photos, il n’y a pas de combiné d’instrumentation traditionnel. Les nouvelles C3 et ë-C3 utilisent pour la première fois un nouvel affichage tête haute baptisé Head-Up Display, qui reflète les informations du véhicule sur une partie noire brillante, située entre le haut du tableau de bord et le bas du pare-brise.

Cette solution garantit « l’absence de duplication des informations », comme c’est souvent le cas entre un système d’affichage tête haute et un combiné d’instrumentation. À voir à lors d’un prochain essai comment cela se matérialise dans la « vraie vie » comme on dit !

Au centre du tableau de bord, nous retrouvons toujours un écran d’info-divertissement de 10,25 pouces, légèrement orienté vers le conducteur. Ce système n’est pas disponible sur le modèle d’entrée de gamme You, mais Citroën a mis en place « My Citroën Play avec Smartphone Station », une application dédiée est proposée de série pour permettre aux propriétaires du modèle You d’accéder à la musique, à la radio, aux appels et à la navigation à partir de leur propre smartphone.

Le système d’info-divertissement est évidemment compatible avec Appel CarPlay et Android Auto. Mauvaise nouvelle, il n’intègre pas de planificateur d’itinéraire. Du moins pas directement. Il faudra passer par Citroën e-Routes. Cette application est connectée en permanence aux données du véhicule, à l’état du trafic et au statut des bornes de recharge sur le parcours. Il est possible de l’avoir directement sur l’écran de la voiture, et elle donnera accès aux données des bornes de recharge en direct, le pourcentage de batterie restant à l’arrivée et la possibilité de calculer un nouvel itinéraire si nécessaire.

Toujours au chapitre des technologies, la Citroën ë-C3 est dotée de plusieurs aides à la conduite, dont le freinage automatique d’urgence, l’alerte active de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de vitesse ou encore l’aide au stationnement arrière avec caméra de recul (selon les finitions). Malheureusement, il manque toutefois quelques technologies pour une voiture moderne, même affichée à moins de 25 000 euros, comme par exemple le maintien dans la voie ou encore la surveillance des angles morts.

En termes d’habitabilité, Citroën annonce 310 litres de volume de coffre pour sa ë-C3, soit la quasi même contenance que sa cousine, la Peugeot e-208.

Motorisation, batterie et autonomie

La Citroën ë-C3 repose sur la plateforme « Smart Car » de chez Stellantis, une plateforme plus low cost que la CMP utilisée chez Peugeot et que nous retrouverons sur certaines futures Fiat électriques.

Cette plateforme intègre un pack de batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh de capacité, pour offrir une autonomie de près de 320 km selon le cycle WLTP. Ce n’est pas l’apothéose par rapport à une Peugeot e-208 qui est à plus de 400 km désormais, mais la ë-C3 embarque environ 10 kWh de moins.

La capacité de charge rapide de 100 kW DC permet de recharger de 20 à 80 % de la capacité en 26 minutes. La recharge de 20 % à 80 % en courant alternatif standard prend environ 4h10 en utilisant une puissance de 7 kW, ou 2h50 si 11 kW sont disponibles.

La voiture intègre un seul et unique moteur électrique de 113 ch (83 kW), de quoi lui permettre de passer de 0 à 100 km/h en 11 secondes environ, et d’atteindre une vitesse maximale de 135 km/h. Ce ne sera pas la reine de la polyvalence, c’est le moins que l’on puisse dire, mais elle pourra sans doute toujours aller plus loin qu’une Dacia Spring.

Prix et disponibilité de la Citroën ë-C3

Comme vous l’avez sans doute remarqué, nous n’avons pas mentionné d’autres motorisations, puisqu’à sa sortie, la ë-C3 sera disponible uniquement avec une autonomie de 320 km. Citroën a toutefois précisé qu’une version à 19 990 euros allait être commercialisé en 2025, avec une autonomie d’environ 200 km.

La ë-C3 actuelle débutera sous les 25 000 euros et sera disponible dans le courant du premier semestre 2024. Le détail des prix n’a pas encore été communiqué.

Il s’agit des prix hors bonus écologique et, bonne nouvelle, la nouvelle Citroën ë-C3 sera fabriquée en Europe, et plus précisément au sein de l’usine Stellantis de Trnava, en Slovaquie. De ce fait, elle devrait avoir le droit au bonus écologique en 2024, à l’inverse de la Dacia Spring qui devrait le perdre, tout comme la MG4.