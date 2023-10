Citroën ë-C3 : une voiture électrique à 99 ou 179 euros par mois, est-ce une bonne affaire et laquelle choisir ?

À peine dévoilée, Citroën communique déjà sur des loyers très intéressants pour sa voiture électrique ë-C3, avant même que la grille tarifaire ait été présentée, même si on sait que les premiers prix démarrent à 23 990 euros ! L'occasion pour nous de faire le point sur cette nouvelle voiture électrique à moins de 100 euros par mois.

Encore une nouvelle voiture à moins de 100 euros par mois ? Effectivement, et Citroën n’aura pas tardé avant de dégainer ses offres de financement, quelques heures après la présentation officielle de la nouvelle ë-C3 et surtout, avant même la présentation des prix catalogue.

Toutefois, la marque a donné quelques indices sur les prix de son nouveau produit, puisqu’elle débutera sous les 25 000 euros. Les premières informations évoquent même un prix de départ à 23 300 euros. Une autre version, qui devrait arriver en 2025, débutera même à 19 990 euros, hors bonus, mais avec une autonomie réduite passant de 320 km pour le modèle déjà présenté, à seulement 200 km.

Quoiqu’il en soit, la version qui nous intéresse aujourd’hui est proposée à partir de 99 euros par mois, sans apport, ou bien 179 euros par mois, toujours sans apport. Deux offres alléchantes qui pourraient bien décider les clients à pré-commander rapidement la nouvelle citadine électrique tricolore. Mais sont-elles vraiment intéressantes ces offres ?

Les Citroën ë-C3 proposées à 99 et 179 euros par mois

Sous le capot, ce sera la même chose pour les deux modèles, puisqu’ils embarquent la même batterie et le même groupe motopropulseur. La Citroën ë-C3 repose sur la plateforme « Smart Car » de chez Stellantis. Cette plateforme intègre un pack de batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh de capacité, pour offrir une autonomie de près de 320 km selon le cycle WLTP.

La capacité de charge rapide de 100 kW DC permet de recharger de 20 à 80 % en 26 minutes. La recharge de 20 % à 80 % en courant alternatif standard prend environ 4h10 en utilisant une puissance de 7 kW, ou 2h50 si 11 kW sont disponibles.

La voiture intègre un seul et unique moteur électrique de 113 ch (83 kW), de quoi lui permettre de passer de 0 à 100 km/h en 11 secondes environ, et d’atteindre une vitesse maximale de 135 km/h.

En réalité, cette différence de loyers s’explique essentiellement autour de la finition. Il y en a deux pour la ë-C3 : You et Max.

Les équipements de la Citroën ë-C3 You à partir de 99 euros par mois

Suspension à double butée hydraulique Citroën Advanced Comfort

Climatisation

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Capteurs de stationnement arrière

Affichage tête haute

Aide au freinage d’urgence (AFU)

Frein de stationnement électrique

Système actif d’alerte de franchissement de ligne

Reconnaissance des limitations de vitesse

Alerte d’attention du conducteur

6 airbags

Éclairage automatique

Phares avant à LED

Rétroviseurs électriques

Roues acier de 16 pouces Pyrite

Spoiler arrière

Banquette monobloc rabattable

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas l’apothéose en termes d’équipement, puisqu’il n’y a même pas l’écran tactile de 10,25 pouces au centre.

À la place, Citroën a intégré « My Citroën Play avec Smartphone Station », une application dédiée est proposée de série pour permettre aux propriétaires du modèle You d’accéder à la musique, à la radio, aux appels et à la navigation à partir de leur propre smartphone.

Les sièges Citroën Advanced Comfort à l’assise si confortable et que nous avons pu apprécier lors de l’essai de la Citroën ë-C4 ne sont pas de la partie non plus.

Les équipements de la Citroën ë-C3 Max à partir de 179 euros par mois

Sièges Citroën Advanced Comfort

Climatisation automatique

Caméra de recul

Essuie-glaces automatiques

Vitres électriques arrière

Rétroviseur intérieur électrochrome

My Citroen Drive avec écran tactile de 10 pouces et recharge sans fil pour smartphone (navigation 3D)

Feu arrière à LED 3D

Rétroviseurs latéraux rabattables électriquement avec fonction dégivrage

Jantes alliage de 17 pouces

Garniture gris métropolitain TEP/sièges en tissu

Réglage en hauteur du siège conducteur

Banquette arrière rabattable 60/40

Plaques de protection avant et arrière

Toit biton

Rails de toit

Vitres arrière surteintées

Volant en cuir artificiel

Couleur métallisée gratuite

Pour le coup, c’est le grand écart entre la finition You et Max, et ce n’est à se demander si Citroën n’aurait pas tout intérêt à proposer une finition intermédiaire entre les deux.

Quelles sont les conditions pour être éligible aux offres LLD de la Citroën ë-C3 ?

En France, avant que les règles changent d’ici la fin de l’année, il y a encore pas mal d’aides pour faire baisser le prix des voitures électriques. La Citroën ë-C3 étant fabriquée en Europe, elle devrait continuer à percevoir le bonus écoligique en 2024, tout l’inverse des Dacia Spring et autres MG4, sanctionnées par le futur bonus qui prendra en compte « l’empreinte carbone ». Pour faire simple, plus la voiture sera produite loin (pour ne pas dire « en Chine »), moins elle aura le droit au bonus.

De ce fait, Citroën a construit ses offres autour de ces aides et, comme chez MG, c’est un vrai casse-tête. Pour les deux offres, il s’agit d’une location longue durée sur 36 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Citroën indique que les deux offres sont soumises à un premier loyer de 9 500 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros déduits.

Citroën joue sur un détail fiscal spécifique à cette année 2023 et que l’on espère bien voir disparaître, car c’est un véritable sac de nœuds. Comme vous n’êtes pas sans le savoir, le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales. Le bonus peut atteindre 7 000 euros pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros.

Mais ce n’est pas terminé. Autre condition à remplir : celle de la prime à la conversion. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Combien vous coûteront les LLD de la Citroën ë-C3 ?

Fort heureusement, les calculs sont plus simples que les conditions à remplir afin de pouvoir bénéficier de ces offres.

La Citroën ë-C3 à partir de 99 euros par mois

Sur trois ans de location longue durée, votre Citroën ë-C3 vous coûtera 3 465 euros. Citroën n’ayant pas encore communiqué sur les prix catalogue de son modèle, le calcul peut s’arrêter là, mais nous allons toutefois partir du principe qu’il s’agit (sûrement) de la ë-C3 à partir de 23 300 euros hors bonus. À partir de là, nous retirons toutes les aides, donc 9 500 euros, et nous arrivons à un prix de 13 800 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 25,1 % du prix de votre voiture. C’est globalement moins que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, ce qui en fait une relative bonne affaire. La demande en électrique ne cesse d’augmenter et cela implique une certaine stabilité des prix.

La Citroën ë-C3 à partir de 179 euros par mois

Sur trois ans de location longue durée, votre Citroën ë-C3 vous coûtera 6 265 euros. Pour le coup, nous n’avons pas de prix référentiel catalogue sur lequel nous baser.

On ne peut pas aussi se baser sur le pourcentage obtenu plus haut, puisque cette version étant mieux équipées, sa valeur résiduelle sera la même. On imagine cependant bien ce modèle aux alentours de 27 000 euros hors bonus, ce qui nous donnerait, sur trois ans de location, environ 35 % du prix de la voiture payée.

Ces deux offres n’étant pas des LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Les éléments à retenir

Les conditions sont nombreuses à remplir pour arriver à cette offre, et la plupart des clients de voitures neuves n’entreront pas dans tous les critères. Il s’agit d’un prix d’appel destiné à faire venir des clients en concession et à orienter ceux qui n’entrent pas dans toutes les cases vers d’autres offres, évidemment plus chères puisque les loyers augmenteront à mesure que les aides disparaîtront.

Jusqu’ici, il n’y a rien de particulièrement nouveau par rapport à ce que font les autres constructeurs, il s’agit d’une manœuvre commerciale bien connue, et pas seulement chez les marques de voitures.

Pour le moment, si vous vous orientez sur la ë-C3 Max à 179 euros par mois, nous vous conseillons d’attendre la révélation des prix catalogue de la marque (sans doute d’ici quelques semaines) avant de faire votre choix et calculer si cette offre est une bonne affaire, ou pas.

Pour la première offre à 99 euros par mois, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un prix « à partir de », à nos yeux, la dotation en équipement est beaucoup trop chiche, même si, globalement, c’est beaucoup mieux qu’une Dacia Spring à certains égards, quoique, la Spring possède un écran tactile à l’intérieur !

La ë-C3 se distinguera toutefois par plus de polyvalence que la roumaine, avec un plus grand coffre, une plus grande autonomie et de meilleures finitions. En revanche, par rapport à une MG4, avec plus d’autonomie, plus d’équipements, plus de place et un loyer d’appel au même prix et aux mêmes conditions, il n’y a pas match. Du moins, en 2023, et sans oublier que l’offre de la MG4 ne dure que deux ans, et pas trois.