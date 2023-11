Comment Volkswagen va vendre des voitures électriques à moins de 20 000 euros

Volkswagen vient d'annoncer le développement d'une plateforme uniquement dédiée aux voitures électriques à moins de 20 000 euros. Objectif : réduire les temps de développement et s'approvisionner en local pour faire baisser les coûts, et ainsi espérer pouvoir reprendre des couleurs dans ce marché stratégique. Mais attention, il s'agira dans un premier temps de voitures vendues en Chine.

En ce moment, c’est pas spécialement la fête pour les Volkswagen électriques. Le niveau des commandes baisse, entraînant une remise en question de nouvelles usines, tandis que le développement sans fin du nouveau logiciel ne cesse de retarder les prochains lancements (entraînant, par ailleurs, une vague de licenciements). Ah, et les nouveaux moteurs ont du mal à être produits.

Ces difficultés internes se doublent de concurrents de plus en plus féroces, Tesla et BYD en tête — c’est d’ailleurs cette dernière qui a ravi à Volkswagen le titre de constructeur #1 en Chine l’année dernière. Il faut donc réagir, vite et fort. Et la marque allemande l’a bien compris, puisque Reuters nous apprend qu’elle va créer une plateforme dédiée aux prochaines voitures électriques vendues en Chine, promettant notamment des prix d’accès en nette baisse.

Par la Chine, pour la Chine

Jusqu’à présent, toutes les Volkswagen électriques, le l’ID.3 à l’ID.Buzz en passant par l’ID.7, reposaient sur une seule et même plateforme : la MEB. Plus maintenant, donc, puisqu’il va désormais falloir compter sur « A Main Platform« , l’étrange nom donné à cette nouvelle itération.

Si elle demeure basée sur la MEB, cette petite nouvelle n’a qu’une idée en tête : faire baisser les coûts au maximum. Premier levier : faire diminuer les temps de développement, et donc les coûts associés. Cette plateforme devrait ainsi être prête en 2026, soit un temps de gestation réduit de 33 % par rapport à la MEB !

Autre moyen de faire baisser les prix : s’approvisionner en local. D’après la marque, c’est tout bénef : VW pourra s’adapter au plus près aux goûts du marché, en plus de baisser les temps de R&D en évitant les allers-retours avec l’Allemagne et de profiter, enfin, de composants bon marché. Avec un exemple à l’appui : passer sur un fournisseur local ferait baisser de 37 % le prix des écrans du tableau de bord.

Des objectifs très concrets

Le Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), le petit nom de l’entité en charge du développement de cette plateforme, a de gros objectifs. L’idée : lancer quatre modèles d’entrée de gamme dans une fourchette tarifaire compris entre 140 000 et 170 000 yuans (entre 18 000 et 22 000 euros environ).

Pour cela, un investissement d’un milliard d’euros a été consenti, avec 2 000 emplois à la clef. Volkswagen continuera de s’appuyer sur ses joint-ventures déjà mises en place avec SAIC et FAW pour construire ses modèles, qui participeront à la volonté du groupe de lancer dix nouveaux véhicules 100 % électriques dans le monde d’ici à 2026. Notons cependant qu’aucune annonce n’a été faite sur les batteries de ces VW made in China, mais sans doute devrions-nous en savoir plus rapidement.

Rassurez-vous cependant : nous aurons, nous aussi, des Volkswagen électriques à bas prix. L’ID.2 est d’ores et déjà annoncée à moins de 25 000 euros en 2025, tandis qu’une ID.1 à 20 000 euros semble dans les cartons… Mais il faudra s’armer de patience pour cette dernière, puisqu’elle ne devrait pas arriver avant plusieurs années. Pas avant 2026, quoiqu’il arrive.