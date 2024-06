Volkswagen rassure sur la date de sortie de sa voiture électrique à 25 000 euros

Si la gamme des voitures électriques de Volkswagen commence à être assez fournie, il manque un modèle abordable. Ce sera le rôle de l'ID.2, annoncée à 25 000 euros hors bonus... mais dont la date de sortie semblait s'éloigner au fil du temps. Bonne nouvelle : elle devrait bien sortir en 2025, comme prévu initialement. Voici un rappel de ses caractéristiques.

Dans la gamme de voitures électriques de Volkswagen, qui a connu une année 2023 périlleuse, un modèle accessible est manquant. Ce sera le rôle de l’ID.2, avec un premier prix annoncé sous les 25 000 euros… mais qui commençait à se faire désirer.

La marque semble avoir des soucis dans le développement de cette nouvelle voiture, et des rumeurs d’un lancement retardé à 2026 commençaient à poindre. Une rumeur qui vient d’être démentie par Andreas Mindt, le responsable du style de Volkswagen, dans une interview à Autocar.

Un « design freeze » franchi

Le responsable annonce que l’étape du « design freeze », durant laquelle l’ensemble des caractéristiques techniques et stylistiques de la voiture sont définitivement validées, a été franchie, permettant de se lancer à fond dans le développement final de cette ID.2.

De quoi confirmer la promesse initiale d’un début de production en 2025 en Espagne, tandis que la présentation de la version de série pourrait peut-être même avoir lieu fin 2024.

Andreas Mindt a l’air content de son équipe, puisqu’il annonce que la version de série serait « encore plus réussie » que le concept ID.2all présenté en 2023. Un style manifestement proche du concept et en rupture avec les modèles actuels, se voulant plus séduisant et émotionnel.

L’habitacle devrait également reprendre les grandes lignes de l’ID.2all, avec un retour aux boutons sur la planche de bord, délaissant la stratégie du tout-écran de la production actuelle.

Une nouvelle plateforme pour des caractéristiques attrayantes

Ce qui ne se voit pas est également important dans le cas de cette ID.2, puisqu’elle étrennera la plateforme MEB Entry. Evolution notable par rapport à la MEB, sur laquelle reposent les ID.3, ID.4, ID.5 et ID.7 : un moteur à l’avant plutôt qu’à l’arrière, de quoi libérer de la place pour le coffre.

Effectivement, ce dernier semble être gigantesque pour une voiture de 4 mètres de long. Volkswagen évoque une capacité de 490 litres, une valeur digne d’une berline. N’oublions pas non plus les aspects pratiques du concept, comme un rangement supplémentaire sous l’assise de la banquette arrière, qui devraient être repris sur la version de série.

En termes de technique, deux tailles de batterie devraient être proposées : 38 et 56 kWh, de quoi proposer sur cette dernière une autonomie de 450 km selon le cycle WLTP. Des experts techniques nous ont révélés il y a quelques jours qu’elles reposeraient toutes les deux sur une chimie LFP (lithium-fer-phosphate), de quoi serrer les coûts.

La recharge, toujours sur cette grosse batterie, acceptera jusqu’à 125 kW de puissance, de quoi passer de 10 à 80 % en 20 minutes. Une valeur de très bon niveau pour la catégorie, puisque ses concurrentes (Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3) demandent en général 30 minutes sur l’exercice.

Un tarif serré et une gamme complète pour répondre à la concurrence

Volkswagen continue d’annoncer un premier prix sous les 25 000 euros hors bonus écologique, tout en précisant que les versions supérieures seront très bien équipées, avec toutes les aides à la conduite, des phares matriciels, des sièges massants ou un toit panoramique.

Cette ID.2 sera en outre rejointe par toute une gamme, comme une ID.2 GTI pour répondre à l’Alpine A290, et une version SUV, plus spacieuse. Le groupe Volkswagen ne sera pas en reste, puisque le futur Skoda Epiq et la Cupra UrbanRebel reprendront cette base. N’oublions pas non plus une citadine électrique à 20 000 euros promise pour 2027.

Cette annonce d’une disponibilité en 2025 est une bonne nouvelle pour Volkswagen, qui ne doit surtout pas se laisser distancer dans cette course à la voiture électrique abordable. La Citroën ë-C3 est déjà disponible, la Renault 5 E-Tech débutera ses livraisons fin 2024 et Fiat vient de présenter sa Grande Panda, avant l’arrivée des chinois et des coréens.