Dacia Duster et Sandero 100 % électrique : c’est confirmé, mais ne soyez pas pressés

Alors que Dacia ne propose qu'un seul modèle électrique dans sa gamme, la Spring, celle-ci devrait être épaulée en par de nouveaux modèles sous peu. L'un des premiers sera la Sandero, mais pas avant 2028, suivi par le Dacia Duster électrique.

Dacia continue de croire dur comme fer aux moteurs thermiques, alors qu’elle souhaite devenir une marque électrique au tout dernier moment, c’est-à-dire pas avant l’échéance de 2035 décidée par l’Union Européenne. Contrairement à de nombreuses autres marques, la firme low-cost n’a donc pas l’intention de proposer une gamme 100 % électrique avant au moins dix ans. En effet, cela risquerait de la priver de sa place de marque parmi les plus abordables du marché.

Une Sandero électrique en préparation

Mais cela ne l’empêche toutefois pas de réfléchir au développement de ses futurs modèles. Interviewé par le magazine anglais Autocar, le patron de Dacia, Denis Le Vot, a donné quelques indications sur le futur de la marque roumaine, filiale du groupe Renault depuis 1999.

Le dirigeant évoque notamment l’arrivée d’un nouveau modèle électrique aux côtés de l’actuelle Dacia Spring, seule voiture de la gamme équipée de cette motorisation pour l’instant. Un nouvel arrivant très attendu pour le constructeur, qui serait cette fois-ci vendue à bien plus grande échelle, alors que la citadine électrique n’est commercialisée que dans certains pays d’Europe.

Attendue en 2028 ou 2029, cette nouvelle venue serait alors basée sur la Sandero, et pourrait tout simplement être une toute nouvelle génération de la citadine. Renouvelée en 2020, celle-ci est actuellement uniquement vendue avec des motorisations thermique, qui pourraient alors continuer d’exister en parallèle de la version électrique.

Cette future version reposerait alors sur la plateforme Renault-Nissan CMF-EV, qui équipe déjà l’actuelle Renault Megane E-Tech. La Sandero électrique sera basée sur la version BEV, qu’elle partagera aussi avec la future Renault 5. Une version hybride reprenant le système E-Tech de la marque au losange serait également envisagée par la firme low-cost pour la prochaine génération de son best-seller.

Une production européenne

Pour l’heure, on en sait encore très peu sur cette nouvelle version, alors que la marque n’a encore donné aucune information technique à son sujet. Le Vot souligne toutefois sa volonté d’électrifier sa marque de la manière la plus efficace et la plus économique possible, en profitant des synergies avec Renault.

La future Sandero pourrait alors tout à fait également reprendre la motorisation de la Mégane E-Tech, ce qui lui permettrait alors de maintenir un coût de développement raisonnable et donc de rester abordable pour les clients.

Un Dacia Duster 100 % électrique dans les cartons

La citadine serait alors suivie en 2033 par une nouvelle version électrique du Duster. Celle-ci devrait arriver après le lancement de la prochaine génération, prévu en 2024. Il pourrait reprendre les éléments du concept Bigster.

Si elle n’a pas encore dévoilé la moindre information technique à son sujet, les journalistes du site Motors Actu affirment que les futures voitures électriques seront assemblée en Europe, au sein de l’usine roumaine de Mioveni. C’est ici que le SUV est déjà produit, aux côtés de la Sandero justement. Cette variante électrique du Duster fera donc de ce nouvel arrivant le premier modèle doté de cette motorisation à être fabriqué sur le Vieux Continent.

Pour rappel, la Dacia Spring est actuellement assemblée en Chine, ce qui pourrait poser quelques soucis. En effet, le gouvernement réfléchit à n’accorder le bonus écologique qu’aux véhicules sortant d’usines situées en France ou en Europe. De son coté, la future Dacia Sandero électrique pourrait être assemblée au Maroc.

