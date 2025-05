« On sera la référence » avec le Galaxy S25 Edge : pourquoi Samsung lance un smartphone ultra fin

Samsung veut être « la référence » en termes de design avec le Galaxy S25 Edge. La marque nous explique ce qui la motive à sortir un smartphone ultra fin.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Voilà, c’est fait. Le Samsung Galaxy S25 Edge a été officiellement présenté avec tous les détails importants (prix, date de sortie, caractéristiques). Personne ne passera à côté de la particularité principale du smartphone, son extrême finesse de 5,8 mm.

Le smartphone profite d’un gros travail en termes de design. La finesse de son châssis est une prouesse que Samsung veut particulièrement mettre en avant.

C’est donc bien beau, très raffiné et impressionnant. Oui. Mais est-ce vraiment ce dont les utilisateurs avaient besoin ? Nous en avons discuté avec les équipes de Samsung France et notamment Jerôme Bloch qui en est le directeur Marketing et Stratégie.

Une réelle demande

Pendant la présentation du produit à la presse, nous posons une question avec une fausse innocence : est-ce que les rumeurs d’un iPhone 17 Air chez Apple ont motivé la création du Samsung Galaxy S25 Edge.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Samsung France nous rétorque du tac au tac qu’un smartphone nécessite au moins plusieurs mois de conception. C’est un projet sur le long terme qui ne peut pas être précipité par de telles rumeurs. Le constructeur évoque aussi deux choses :

des études de marché menées par l’entreprise ont montré que le public était demandeur de smartphones plus fins ;

une combinaison des évolutions technologiques permettant de miniaturiser les composants (SoC, épaisseur d’écran…) et proposer ce genre de format tandis que le travail du titane pour le cadre permet de limiter le poids.

En complément, Jerôme Bloch explique qu’il y a une « demande du marché qui est réelle ». « Le design au sens général est toujours un critère important pour un appareil qu’on a toujours avec soi et qui est aussi statutaire que le smartphone aujourd’hui ».

Il affirme ainsi qu’il est convaincu du succès du Galaxy S25 Edge en France, pays qui, selon lui, a toujours été attaché à la mode, au fashion. Or, c’est clairement un positionnement recherché par ce nouveau smartphone ultra fin.

Un smartphone plus fin, mais pas plus petit

La notion du design semble donc plus importante dans le discours de Samsung que celle de la praticité de l’appareil. Ce deuxième point n’est toutefois pas oublié. La marque explique en effet que le grand écran reste un point important pour une bonne immersion dans les films et séries ou pour les usages liés à la productivité.

Jérôme Bloch avance d’ailleurs que le Galaxy S25 Edge se classe plutôt dans la moyenne aujourd’hui en termes de taille d’écran. Rappelons que nous avons ici affaire à une diagonale de 6,7 pouces comme sur un Galaxy S25 Plus.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Si nous entendons ces arguments, il nous reste difficile, chez Frandroid, de ne pas penser à tous les membres de nos entourages respectifs et à tous les lecteurs et lectrices qui réclament régulièrement des smartphones plus petits. Et pas forcément plus fins. Des téléphones que l’on peut facilement utiliser en toutes circonstances à une seule main.

Or, force est de constater que ces personnes semblent minoritaires. Le marché ne va pas du tout dans ce sens et les smartphones tout petits comme les iPhone mini n’ont pas duré longtemps. Plusieurs années avant eux, c’étaient les Xperia Compact de Sony qui disparaissaient.

En outre, Jerôme Bloch souligne aussi qu’il faut une certaine taille d’écran pour pouvoir proposer une capacité de batterie acceptable. À cet égard, le Samsung Galaxy S25 Edge se targue officiellement de tenir 24 heures en lecture vidéo sans être rechargé. Il est bon aussi de rappeler que l’accumulateur du téléphone propose seulement 3900 mAh et ne s’est pas appuyé sur la technologie en vogue du silicium carbone qui permet une meilleure densité.

Un contexte favorable à l’ambition de Samsung

Comme on l’a vu, il y a donc la demande du public telle que la perçoit Samsung qui vient justifier le lancement du Galaxy S25 Edge. Or, ce n’est pas la seule justification avancée par Jérôme Bloch.

En effet, Samsung veut aussi profiter d’un « contexte plutôt favorable » pour marquer le coup. Le porte-parole affirme ainsi que, les smartphones pliables mis à part, « il n’y pas eu de vrais changements depuis l’avènement des grands écrans ».

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Or, le marché des smartphones haut de gamme « se porte bien » et Samsung a réussi bien s’en sortir. Chaque génération de Galaxy S fait mieux en termes de vente que son prédécesseur nous dit Jérôme Bloch.

Ajoutez à cela la demande du public et les capacités de miniaturisation évoquées par la marque et on obtient le fameux contexte favorable. « Il y a de la place pour ce nouveau modèle ».

On sera la référence en termes de design. Jérôme Bloch – Samsung France

Et Samsung a envie d’être le pionnier sur ce nouveau marché dans le premium. Grâce au Galaxy S25 Edge, « on sera la référence en termes de design » prédit Jérôme Bloch. « Le premier en France sous les 6 mm ».

Enfin, la marque elle-même a voulu nous rappeler qu’elle avait déjà mis en avant la finesse d’un smartphone, bien des années auparavant avec le Galaxy S II. En atteste la vieille publicité ci-dessous.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J'accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l'ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d'informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J'accepte tout Gérer mes choix

Ce n’est donc peut-être pas une nouvelle mode des smartphones fins qui se dessine, mais juste un retour en grâce d’une vielle tendance.