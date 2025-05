MKBHD s’exclame, CNET avoue être sous le charme, The Verge s’inquiète et ZDNET parle d’une « illusion ». Voici ce que la presse tech américaine révèle vraiment sur le Galaxy S25 Edge, ce téléphone de 5,8 mm qui divise autant qu’il fascine.

Source : Kerry Wan/ZDNET

Presque quatre mois après la présentation de la gamme Galaxy S25, Samsung dévoile enfin son modèle le plus fou de l’année : le Galaxy S25 Edge.

Ce téléphone ultra-fin de 5,8 mm d’épaisseur marque un tournant stratégique pour le constructeur coréen, qui mise sur l’esthétique plutôt que sur la course aux fonctionnalités.

Lancé à 1 249 euros, il se positionne entre le S25 Plus et le S25 Ultra, créant une nouvelle catégorie dans la gamme. Mais cette approche suscite autant d’enthousiasme que de questionnements chez les spécialistes tech américains, qui ont pu le prendre en main lors d’événements exclusifs à New York.

Les premières prises en main du Samsung Galaxy S25 Edge révèlent un téléphone qui marque les esprits dès le premier contact.

Avec ses 5,8 mm d’épaisseur pour seulement 163 grammes, ce nouveau modèle ultra-fin de Samsung créer une sensation particulière lors de la prise en main, comme le souligne MKBHD : « Le téléphone ressemble essentiellement à un téléphone ordinaire jusqu’à ce que vous le preniez en main, c’est à ce moment-là que tout le monde semble s’exclamer involontairement ».

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La construction premium ne fait aucun compromis malgré cette finesse extrême. Samsung a conservé le cadre en titane du S25 Ultra et équipé l’appareil du nouveau verre Gorilla Glass Ceramic 2, assurant une robustesse qui impressionne les testeurs. The Verge confirme cette solidité : « Samsung n’a pas cherché à rendre l’Edge plus fragile que les autres téléphones S25, et a même opté pour une approche différente ».

Des choix techniques qui questionnent

L’exercice de style impose néanmoins des compromis importants. L’autonomie constitue la principale préoccupation avec une batterie de 3 900 mAh, réduite par rapport au S25 Plus (4 900 mAh). CNET soulève cette inquiétude : « Le plus gros compromis, du moins sur le papier, semble être la capacité de la batterie ». Cette réduction d’autonomie s’accompagne de l’abandon du téléobjectif, limitant les possibilités photographiques à deux capteurs.

Samsung Galaxy S25 Plus (à gauche) et Galaxy S25 Edge (à droite) // Source : Kerry Wan/ZDNET

L’équation prix-performance interroge également. ZDNET met en évidence ce paradoxe : « Le principal concurrent du Samsung Galaxy S25 Edge ne sera peut-être pas l’iPhone 17 Air d’Apple. Les acheteurs seront plutôt partagés entre le Galaxy S25 Edge et le Galaxy S25 Plus », ce dernier offre davantage de fonctionnalités pour un prix inférieur.

Source : Carly Marsh/CNET

Un positionnement marketing réfléchi pour un nouveau segment

Samsung semble avoir identifié un créneau spécifique avec ce S25 Edge. Mrwhosetheboss analyse cette stratégie : « Si vous n’êtes pas un consommateur particulièrement technique, alors vous n’avez pas vraiment d’incitation à dépenser plus, préférez un S25 Plus ». Le S25 Edge crée ainsi une alternative pour ceux souhaitant investir davantage sans rechercher les fonctionnalités ultra-spécialisées du modèle Ultra.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cette approche s’inscrit dans une tendance émergente des smartphones ultra-fins, avec Apple et son futur iPhone 17 Air, ainsi que d’autres fabricants développant des concepts similaires. CNET anticipe cette évolution : « Le lancement du Galaxy S25 Edge intervient dans un contexte de téléphones ultra-fins », Samsung est donc un précurseur de cette nouvelle catégorie.

Source : MKBHD

Des réactions contrastées selon les profils d’utilisateurs

Les avis divergent sur l’utilité réelle de cette finesse extrême. The Verge exprime des réserves : « Ce sont de gros compromis à faire pour gagner un peu de place », pointant les sacrifices en matière d’autonomie et de polyvalence photographique. À l’inverse, ZDNET reconnaît l’attrait de cette approche : « Samsung mise plutôt sur son format fin et léger pour séduire le grand public ».

Source : Kerry Wan/ZDNET

L’expérience utilisateur reste au cœur des débats. MKBHD partage son ressenti : « Il apprécie l’idée de l’Ultra, mais n’est pas gêné par un ultra grand angle moins performant, sans téléobjectif et avec une batterie plus petite », définissant le profil type de l’utilisateur ciblé.

L’expérience tactile du S25 Edge semble transcender les spécifications techniques sur papier. CNET décrit cette sensation unique : « Lorsque je tiens entre mes mains le Galaxy S25 Edge, ultra-fin et léger, le premier mot qui me vient à l’esprit est ‘aéré' ». Cette impression d’irréalité se retrouve également chez ZDNET, qui confie : « En main, le Galaxy S25 Edge donne presque l’illusion d’une illusion ».

Source : MKBHD

Le contraste avec les téléphones traditionnels frappe tous les journalistes. MKBHD explique cette différence fondamentale : « Je pense que cet effet sera plus convaincant en le tenant qu’en regardant une vidéo. Si vous pouvez aller dans un magasin et le tenir, vous verrez ». Cette dimension pourrait bien être l’atout du S25 Edge face à ses concurrents papier.

« A la limite de l’inquiétant » : les craintes sur l’autonomie

La question de l’autonomie cristallise les préoccupations des testeurs. MKBHD ne mâche pas ses mots : « 3900 mAh dans un téléphone Android était beaucoup autrefois, mais maintenant, avec la puissance de ces téléphones et la luminosité de ces écrans, c’est limite inquiétant ». Cette inquiétude résonne particulièrement dans un contexte où les utilisateurs exigent une autonomie d’au moins une journée complète.

Mrwhosetheboss partage cette appréhension et va plus loin dans l’analyse comportementale : « Je pense qu’il est probable que dans quelques années d’utilisation, quand la phase de lune de miel d’avoir quelque chose de suave se sera essoufflée et que la batterie aura dégradé, vous pourriez regretter d’avoir priorisé la finesse ».

« Entre le Plus et l’Ultra » : un positionnement calculé

Samsung a méticuleusement positionné le S25 Edge dans sa gamme. MKBHD décrit cette stratégie : « Il s’avère que la réponse, ce qui est assez logique, est qu’il se situe juste entre le S25 de base, le S25 Plus et le S25 Ultra ». Cette approche permet de créer un nouveau segment tarifaire tout en répondant à une demande spécifique.

The Verge confirme cette logique commerciale : « Malgré ces inconvénients, le S25 Edge est plus cher que le S25 Plus ». Ce positionnement prix révèle une volonté claire de Samsung de capitaliser sur l’attrait esthétique de la finesse, quitte à demander de payer plus pour moins de fonctionnalités.

« Le grand dilemme » : la coque de protection, un paradoxe fondamental

Un dilemme émerge concernant l’utilisation d’une coque de protection. Mrwhosetheboss expose ce paradoxe avec acuité : « C’est vraiment contre-intuitif : si vous achetez un téléphone ultra-fin comme celui-ci, vous voudriez probablement une vraie coque rigide et épaisse plus que jamais. Mais alors, si vous mettez une vraie coque rigide et épaisse, vous annulez la moitié de l’intérêt d’avoir sacrifié toutes ces fonctionnalités pour avoir un téléphone plus fin ».

Avec une coque // Source : The Verge

Cette contradiction soulève des questions sur l’utilité pratique du S25 Edge. The Verge aborde également cette problématique : « Une fois la coque installée, le téléphone ne paraîtra plus très fin, mais il devrait rester assez léger ».

« Ce n’est pas une idée stupide » : défendre l’innovation malgré tout

Malgré les critiques, certains journalistes défendent l’initiative de Samsung. Mrwhosetheboss argumente : « Je pense que c’est complètement correct d’opter pour un téléphone cool au détriment de certaines fonctionnalités. Je veux dire, autant que je sache, nous prenons des décisions comme ça tout le temps avec les vêtements que nous portons, les voitures que nous conduisons, les sacs que nous portons ». Cette perspective place le S25 Edge dans une logique d’objet de mode plutôt que de simple outil technologique.

Il est disponible en trois couleurs : argent, noir et bleu très pâle // Source : The Verge

CNET emboîte le pas en soulignant l’aspect innovant : « le S25 Edge pourrait être une bouffée d’air frais ». Cette vision optimiste présente le téléphone comme une réponse à la standardisation croissante du marché des smartphones, où l’innovation incrémentale a remplacé les ruptures esthétiques majeures.

Les journalistes s’accordent sur un point : ce smartphone s’adresse à une clientèle spécifique recherchant avant tout l’esthétique et la qualité de finition, qui doit accepter les compromis techniques en échange d’un design remarquable et d’une légèreté exceptionnelle.