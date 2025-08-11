Samsung HW-B760D : cette barre de son 5.1, avec DTS Virtual:X, chute sous les 200 €

Un son bien immersif pour vos soirées ciné, ça vous dit ? 🔥

 
Accompagnée de son caisson de basses et de la technologie DTS Virtual:X, la barre de son Samsung HW-B760D est capable d’offrir une belle immersion grâce à un son surround virtuel. Actuellement, on la trouve affichée à 199 euros au lieu de 349 euros chez Boulanger.
Voici la Samsung HW-B760D à 199 € chez Boulanger
La barre de son Samsung HW-B760D. // Source : Boulanger

Certaines barres de son dénuées de haut-parleurs verticaux parviennent tout de même à nous donner l’impression que le son provient de plusieurs directions (au-dessus de nous, par exemple). Une prouesse permise par la technologie DTS Virtual:X, qui simule un son 3D immersif bien agréable, et que l’on trouve notamment dans la barre de son Samsung HW-B760D. Ce modèle 5.1 est d’ailleurs en promotion, affiché à moins de 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung HW-B760D

  • Une barre de son 5.1 avec un caisson de basse
  • Avec la technologie DTS Virtual:X
  • Des modes audio personnalisés

Lancée à 349 euros, la barre de son Samsung HW-B760D est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros chez Boulanger.

Voici la Samsung HW-B760D à 199 € chez Boulanger

Une immersion agréable, même sans haut-parleurs verticaux

Avec son design noir sobre et classique, la barre de son Samsung HW-B760D ne fait pas tache dans un salon et se fond facilement dans le décor. Elle s’accompagne d’un caisson de basse tout aussi discret, qui rend les basses plus puissantes et profondes. À l’intérieur de cette barre de son, configurée en 5.1, se nichent six haut-parleurs au total.

Vous l’aurez compris, la Samsung HW-B760D embarque uniquement un haut-parleur central et des haut-parleurs latéraux, mais pas de haut-parleurs verticaux dirigés vers le plafond, qui permettent pourtant d’offrir un son réellement enveloppant. Heureusement, l’appareil est doté de la technologie DTS Virtual:X, qui simule un son 3D bien immersif. De quoi profiter d’effets verticaux et arrière et d’une scène élargie et plus réaliste, sans pour autant avoir l’équipement habituel.

Différents modes pour un son plus précis

Samsung a par ailleurs misé sur plusieurs autres technologies pour rendre l’audio plus précis. On note tout d’abord le mode Adaptive Sound, qui analyse les dialogues d’un programme pour adapter les réglages sonores en temps réel et faire en sorte que les voix soient plus claires et distinctes, et ce, sans augmenter le volume général. Un mode nuit, qui compresse les basses, est aussi présent, de même qu’un mode gaming, qui devrait rendre le son plus captivant lors des parties.

Enfin, côté connectique, la Samsung HW-B760D équipée d’une entrée HDMI, d’une sortie HDMI, d’une entrée optique et d’un port USB 2.0. Notez que les protocoles HDMI ARC et CEC sont ici bien de la partie. La barre de son peut aussi fonctionner avec le Bluetooth 4.2, mais pas en Wi-Fi.

Voici la Samsung HW-B760D à 199 € chez Boulanger

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.

Signaler une erreur dans le texte
Noémie Koskas

Pigiste

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)

En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.

Gérer mes choix