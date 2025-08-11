Samsung HW-B760D : cette barre de son 5.1, avec DTS Virtual:X, chute sous les 200 €

Accompagnée de son caisson de basses et de la technologie DTS Virtual:X, la barre de son Samsung HW-B760D est capable d’offrir une belle immersion grâce à un son surround virtuel. Actuellement, on la trouve affichée à 199 euros au lieu de 349 euros chez Boulanger.

La barre de son Samsung HW-B760D.

Certaines barres de son dénuées de haut-parleurs verticaux parviennent tout de même à nous donner l’impression que le son provient de plusieurs directions (au-dessus de nous, par exemple). Une prouesse permise par la technologie DTS Virtual:X, qui simule un son 3D immersif bien agréable, et que l’on trouve notamment dans la barre de son Samsung HW-B760D. Ce modèle 5.1 est d’ailleurs en promotion, affiché à moins de 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung HW-B760D

Une barre de son 5.1 avec un caisson de basse

Avec la technologie DTS Virtual:X

Des modes audio personnalisés

Lancée à 349 euros, la barre de son Samsung HW-B760D est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros chez Boulanger.

Une immersion agréable, même sans haut-parleurs verticaux

Avec son design noir sobre et classique, la barre de son Samsung HW-B760D ne fait pas tache dans un salon et se fond facilement dans le décor. Elle s’accompagne d’un caisson de basse tout aussi discret, qui rend les basses plus puissantes et profondes. À l’intérieur de cette barre de son, configurée en 5.1, se nichent six haut-parleurs au total.

Vous l’aurez compris, la Samsung HW-B760D embarque uniquement un haut-parleur central et des haut-parleurs latéraux, mais pas de haut-parleurs verticaux dirigés vers le plafond, qui permettent pourtant d’offrir un son réellement enveloppant. Heureusement, l’appareil est doté de la technologie DTS Virtual:X, qui simule un son 3D bien immersif. De quoi profiter d’effets verticaux et arrière et d’une scène élargie et plus réaliste, sans pour autant avoir l’équipement habituel.

Différents modes pour un son plus précis

Samsung a par ailleurs misé sur plusieurs autres technologies pour rendre l’audio plus précis. On note tout d’abord le mode Adaptive Sound, qui analyse les dialogues d’un programme pour adapter les réglages sonores en temps réel et faire en sorte que les voix soient plus claires et distinctes, et ce, sans augmenter le volume général. Un mode nuit, qui compresse les basses, est aussi présent, de même qu’un mode gaming, qui devrait rendre le son plus captivant lors des parties.

Enfin, côté connectique, la Samsung HW-B760D équipée d’une entrée HDMI, d’une sortie HDMI, d’une entrée optique et d’un port USB 2.0. Notez que les protocoles HDMI ARC et CEC sont ici bien de la partie. La barre de son peut aussi fonctionner avec le Bluetooth 4.2, mais pas en Wi-Fi.

