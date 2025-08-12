Une fonction pratique de Samsung Internet va vous aider à mieux trier vos onglets

 
Une nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs du navigateur Samsung de fermer automatiquement les onglets inutilisés sur le smartphone.

Samsung continue d’améliorer son navigateur internet. Pour continuer à séduire les utilisateurs de ses smartphones, l’entreprise mise sur une fonctionnalité pensée pour les accumulateurs d’onglets.

D’après SamMobile, le navigateur Samsung Internet embarque dans sa version bêta une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de faire facilement le tri dans leurs trop nombreux onglets abandonnés.

Une fermeture intelligente

Cette nouvelle fonctionnalité intitulée « Fermeture automatique des onglets inutilisés » a été ajouté dans la version bêta 29.0.0.27 de Samsung Internet.

Aperçu de la fonctionnalité « Fermeture automatique des onglets inutilisés » // Source : Capture d’écran pour Frandroid

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir la durée à partir de laquelle ils veulent fermer leurs onglets. Deux durées sont proposées : 7 ou 30 jours. Il est également possible d’opter pour une fermeture intelligente des onglets, basée sur l’IA, qui fermera les onglets « dès qu’il détecte que vous ne les utilisez pas ».

Désactivée par défaut, cette fonctionnalité ne devrait pas surprendre les utilisateurs qui aiment conserver leurs nombreux onglets.

Un nouvel affichage

Cette mise à jour s’accompagne aussi d’un nouveau mode d’affichage en grille des onglets pour les visualiser plus simplement ainsi que d’animations revues pour une navigation plus fluide.

Samsung Internet Browser

Samsung Internet Browser

Télécharger gratuitement

Pour accéder à cette nouvelle option, il suffit de télécharger la version bêta de Samsung Internet depuis le Galaxy Store ou le Play Store. Selon SamMobile, cette fonctionnalité introduite dans la version bêta devrait faire son apparition d’ici à quelques semaines dans la version stable de l’application.

Arthur Rafié

