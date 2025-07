Apple proposerait enfin cette mesure bien pratique pour vous aider à mieux dormir

Le site MacRumors a découvert dans le code source de l’application Santé d’Apple un nouveau score de sommeil qui devrait arriver sur Apple Watch.

Le temps de sommeil sur l’application Signes Vitaux // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le mois dernier, Apple faisait le tour du propriétaire des prochaines nouveautés à venir sur ses différents appareils avec notamment la présentation d’iOS 26, de macOS Tahoe 26 ou de watchOS 26. Du côté des montres connectées justement, la firme a annoncé l’arrivée de fonctions générées par IA durant les entraînements, de sa nouvelle interface Liquid Glass ou de la traduction des messages reçus.

Cependant, à en croire les informations découvertes par le site MacRumors, Apple pourrait proposer encore davantage de nouveautés, à commencer par le suivi du sommeil.

Le site spécialisé dans l’actualité d’Apple a en effet découvert, dans le code source de l’application Santé d’Apple, une illustration qui semble concerner la qualité de la nuit passée.

Un nouveau score de sommeil pour les Apple Watch

On peut ainsi y voir une montre entourée d’un cercle avec trois couleurs (saumon, bleu et turquoise) et entourée de symboles de lune, de « zzz », de lit et de réveil. Surtout, au centre de la montre, à l’intérieur du cercle, figure le nombre « 84 ».

Tout porte à croire que cette illustration décrit un nouveau score de sommeil, pour l’instant inédit sur Apple Watch. Contrairement aux montres Garmin, Samsung ou Google, Apple ne permet en effet pas encore de visualiser la qualité de la nuit passée à l’aide d’un unique score. L’application Santé se contente pour sa part d’afficher la durée du sommeil de chaque nuit et le temps passé dans chaque phase.

L’illustration du score de sommeil des Apple Watch // Source : MacRumors

Surtout, les phases sont déjà représentées, dans l’application Santé, par différentes couleurs qui correspondent à celles utilisées dans l’illustration découverte par MacRumors : saumon pour l’éveil, turquoise pour le sommeil paradoxal, bleu pour le sommeil lent et bleu foncé pour le sommeil profond.

Un score qui pourrait compléter l’application Signes Vitaux

Un nouveau score de sommeil permettrait de davantage synthétiser les données de sommeil de l’utilisateur en un nombre simple à appréhender. Il pourrait par ailleurs compléter l’arsenal d’Apple sur le suivi de santé, notamment aux côtés de l’application Signes Vitaux, sur Apple Watch, qui vise déjà à estimer l’état de santé global — durée de sommeil comprise — de l’utilisateur.

On devrait en savoir plus sur ce potentiel score de sommeil à l’occasion de la sortie de la version finale de watchOS 26, attendue en septembre. Par ailleurs, Apple devrait déployer prochainement une version bêta, plus avancée que la Developer Preview actuellement disponible.