Amazon brade à -40 % cette caméra de surveillance connectée qui filme en 2K, de jour comme de nuit

Trouver une caméra connectée pour surveiller son domicile pour une cinquantaine d’euros, c’est possible avec cette référence de chez Eufy. Son modèle C120, conçut pour l’extérieur, chute à 55 euros au lieu de 89 euros de base.

Si, lorsque vous vous absentez, vous ne vous sentez pas rassuré, vous pouvez vous équiper d’une caméra comme la eufy Security Solo Outdoor Cam E220, d’autant qu’il y a une remise de 34 euros chez Amazon. Il s’agit d’un modèle filaire qui s’installe très facilement, filme en 2K par tout temps et vous envoie des notifications dès qu’il se passe quelque chose devant son objectif.

Ce qu’il faut retenir de la eufy Security Solo Outdoor Cam E220

Une caméra filaire, donc une autonomie infinie

Pas d’abonnement nécessaire et carte 32 Go fournie

Pas besoin d’avoir une HomeBase eufy, la caméra fonctionne seule

Une eufy Security Solo Outdoor Cam E220 coûte normalement 89,99 euros. Avec la réduction de 38 % chez Amazon, vous pouvez la commander pour 55,99 euros.

Une installation facile pour une utilisation immédiate

La caméra eufy E220 s’installe très facilement : vous fixez le support sur un mur puis vous y accrochez la caméra. Celle-ci est accompagnée d’un câble de 6 mètres pour l’alimentation. Si la caméra est étanche et certifiée IP67, il n’en est pas autant pour le connecteur USB. Donc soit la prise est à l’abri, soit il faudra la protéger pour la préserver. Une fois que c’est fait, vous la relier au WiFi via une connexion 2,4 GHz, vous téléchargez l’app eufy sur votre smartphone, et votre installation est prête.

La caméra filme en 2K, une résolution qui permet d’avoir plus de détails et donc de mieux distinguer le visage de la personne qui passe devant le capteur. Si un mouvement suspect est détecté, vous recevez une alerte sur votre smartphone, vous permettant de vous connecter en direct à votre flux vidéo. Là, vous voyez, entendez, pouvez parler via l’audio bidirectionnel et même allumer un projecteur pour éventuellement dissuader l’intrus.

Pas d’abonnement nécessaire, pas de frais cachés

Cette caméra a l’avantage de fonctionner toute seule. Pas besoin de hub, pas d’abonnement nécessaire. Il y a même une carte de 32 Go fournie pour stocker vos vidéos et clips. Sachez qu’il est possible de la remplacer par une carte avec plus de stockage, puisqu’elle peut contenir jusqu’à 128 Go. C’est utile si vous vous absentez longtemps et que vous ne souhaitez pas écraser les données les plus anciennes.

Lorsque vient la nuit, la caméra passe en vision infrarouge pour continuer de bien tout distinguer. Sans oublier l’option permettant d’utiliser le projecteur. Un peu d’IA se cache dans la caméra, utilisée pour différencier un animal d’une personne ou encore d’une feuille qui tombe d’un arbre, afin de ne pas être spammée de notifications. Enfin, elle est compatible avec Google et Alexa, ce qui est pratique si vous avez des écrans connectés.

Pour bien vous équiper en matière de caméras de surveillance, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs produits du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.