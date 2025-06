Amazon brade à très bon prix cette caméra de sécurité à énergie solaire qui filme en 3K

Une caméra de surveillance est bien utile pour surveiller les alentours de son domicile. Et la eufy Security SoloCamS340 a de nombreux atouts pour jouer ce rôle. Mieux encore, elle est disponible en promotion à 125 euros au lieu de 169 euros de base.

Eufy Security SoloCamS340

Eufy Security compte un bon nombre de caméras de surveillance dans son catalogue et le modèle SoloCamS340 est très complet. Elle est capable de filmer en 3K à 360°, même de nuit avec un zoom puissant et profite d’une alimentation solaire. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est plutôt abordable grâce à cette réduction de 26 % sur Amazon.

L’eufy Security SoloCamS340 en bref

Une caméra robuste équipée d’un panneau solaire

Des images en 3K à 360°

La détection des mouvements

D’abord à 169,99 euros, la caméra eufy Security SoloCamS340 se trouve désormais en promotion à 125,99 euros sur Amazon.

Une caméra peu discrète mais très endurante

La Eufy SoloCamS340 prend une apparence moins commune que les autres références du marché puisqu’elle intègre directement un panneau solaire sur le dessus qui la rend moins discrète, mais plus autonome. D’après la marque, avec un ensoleillement optimal, ce panneau, qui est d’ailleurs amovible, peut collecter et stocker entre 800 et 1 200 mAh par jour. De quoi alimenter la caméra en continu et d’avoir l’esprit tranquille pour un bon bout de temps. Notez aussi que la caméra peut fonctionner pendant trois mois sur batterie et qu’elle se rechargera une fois que le temps sera plus ensoleillé.

Autrement, concernant son installation, celle-ci se fait très facilement et sans fil : la caméra pourra être fixée là où vous le souhaitez à l’extérieur de votre domicile. Pas d’inquiétude à avoir non plus sur sa robustesse. Avec sa certification IP67, la caméra de la marque Eufy est capable de résister aux intempéries et supporte aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides.

De la 3K pour des images nettes et détaillées

Cette caméra pourra filmer sur le pas de votre porte avec une résolution 3K pour plus de netteté, mais aussi à 360°. Autant dire qu’il n’y aura ici aucun angle mort puisque la caméra offre ainsi une couverture complète de votre domicile. En revanche, sachez qu’elle filme uniquement lorsqu’un mouvement est détecté et ne propose pas l’enregistrement continu 24/24.

Autrement, on a droit à la vision de nuit, suffisamment détaillée pour apercevoir des intrus. Un zoom x8 pour distinguer nettement chaque petit détail devant chez vous, y compris des éléments à 15 mètres. La caméra est par ailleurs capable de suivre les mouvements des personnes qui passent devant chez vous ; pour cela, elle pourra s’incliner automatiquement, opérer des panoramiques ou des zooms.

La détection de mouvements est aussi au programme. Encore mieux, elle est équipée d’un projecteur de 100 lumens qui s’active automatiquement lorsqu’un intrus est détecté devant la maison. De plus, la fonction audio bidirectionnelle permet de communiquer facilement avec les visiteurs.

Si vous souhaitez comparer la solution Eufy avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.