Amazon propose une petite caméra d’intérieur qui filme en 2K vraiment pas cher pour Noël : seulement 29 €

Si vous comptez partir en vacances pendant les fêtes de fin d’année, Amazon propose cette petite caméra d’intérieur de chez Eufy qui filme en 2K à petit prix : au lieu de 49 euros, on la trouve à seulement 29 euros.

eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt // Source : Site officiel

Si vous pensez à opter pour une solution connectée afin de surveiller votre domicile, la Eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt est un bon choix. Cette caméra, conçue pour l’intérieur, se chargera de vous prévenir en cas de mouvement inhabituel, et le tout dans une bonne qualité grâce à sa définition 2K. Elle est même équipé de plusieurs fonctionnalités avancées, comme la reconnaissance des humains et des animaux grâce à l’intelligence artificielle, ou encore la détection des sons et des pleurs d’un enfant, par exemple. Bonne nouvelle : la voilà en promotion à moins de 30 euros sur Amazon.

Que propose la caméra Eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt ?

Des images filmées en 2K

Une détection et un suivi des mouvements efficace

La reconnaissance des bruits

Vendu sur la boutique officielle à 49,99 euros, la caméra Eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Til est en ce moment moins chère sur Amazon : elle est affichée à seulement 29,99 euros.

Une caméra discrète qui filme en 2K

La caméra Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt, conçue par Eufy, adopte un design tout à fait passe-partout, mais surtout très discret avec son format réduit. Pratique pour la poser sur n’importe quel meuble. Sa taille aussi mini que son prix ne l’empêche pas de démontrer de belles performances, notamment au niveau des images capturées. Cette caméra connectée peut filmer en 2K, l’assurance de visionner des images bien détaillées. Une vision nocturne est aussi disponible, mais la qualité sera forcément moindre. Pour pouvoir stocker les images, une carte microSD devra être intégrée à la caméra.

Cette Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt dispose par ailleurs de l’audio bidirectionnel, qui permet de discuter directement à la personne qui passera devant l’objectif. Et si vous souhaitez contrôler ce modèle avec la voix, sachez que cela pourra se faire avec Google Assistant, Alexa et Siri, qui recueilleront diverses requêtes vocales, comme celle de vous montrer telle ou telle pièce.

Des fonctionnalités avancées encore plus rassurantes

Là où l’Eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt va réellement se démarquer de la concurrence, c’est au niveau de ses fonctionnalités avancées. On a non seulement droit à la détection et au suivi des mouvements dès qu’une personne se trouve dans le champ de vision de la caméra, mais également à la reconnaissance des humains et des animaux grâce à l’intelligence artificielle. D’ailleurs, les parents de ces chères boules de poils pourront créer des zones d’activité et enregistrer un message vocal à diffuser dès que l’animal s’approche de ces zones. Les parents d’être humains pourront quant à eux compter sur la caméra pour détecter les pleurs ou autres bruits d’un enfant, là encore grâce à l’intelligence artificielle. Des notifications pourront alors être envoyées dès que ces sons sont détectés.

