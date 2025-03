Amazon brade à moitié prix la Ring Stick Up Cam Pro, une caméra avec panneau solaire et détection de mouvements 3D

Dotée d’un radar 3D pour offrir une détection de mouvements plus précise, la caméra de surveillance connectée Ring Stick Up Cam Pro fait partie des modèles les plus polyvalents et fiables du marché. Pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, on la trouve, avec son panneau solaire, à 109,99 euros au lieu de 239,98 euros.

Vidéo HDR 1080p, détection de mouvements 3D, vue aérienne, audio bidirectionnel avec annulation d’écho… La Ring Stick Up Cam Pro, une caméra de surveillance connectée avec radar pensée pour l’extérieur, est un modèle particulièrement bien équipé et rempli de technologies rassurantes. À l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon, vous pourrez vous l’offrir pour moins de 110 euros.

Ce que propose la Ring Stick Up Cam Pro

Une installation facile

Une détection de mouvements 3D avec radar

Un panneau solaire pour une surveillance en continu

Auparavant affichée à 239,98 euros, la Ring Stick Up Cam Pro (avec panneau solaire) est aujourd’hui disponible en promotion à 109,99 euros sur Amazon.

Une caméra résistante avec une bonne qualité d’image

La Ring Stick Up Cam Pro est une caméra de surveillance connectée plutôt imposante, par rapport à bien d’autres modèles sur le marché, et peu discrète à cause de son radar. Heureusement, cette référence est bien soignée, et surtout solide. Elle est en effet capable de résister aux intempéries et d’être utilisée dans des températures comprises entre -20 et 48,5 °C. Pour l’installer, vous avez le choix : vous pouvez la fixer sur un mur extérieur ou sur un plafond avec le support inclus, ou bien la placer en intérieur sur une surface plane. Notez d’ailleurs qu’elle fonctionne ici de pair avec un panneau solaire, ce qui vous permet de bénéficier d’une surveillance en continu.

Et pour la mettre en route, rien de plus simple : vous n’aurez qu’à installer l’application de la marque, créer un compte puis scanner le QR code au dos de la caméra pour commencer le processus. Une fois prête à assurer sa mission, la caméra pourra filmer autour de votre domicile avec une résolution Full HD de 1080p. Au cours de notre test, la qualité vidéo s’est révélée excellente. On a même droit au HDR, qui rend les images encore plus lumineuses. L’image est aussi claire de nuit grâce au faisceau infrarouge intégré. Une vision nocturne est également disponible, mais elle n’est ni vraiment utile, ni naturelle.

Des fonctionnalités innovantes

La Ring Stick Up Cam Pro inclut bien d’autres fonctionnalités très complètes : sirène intégrée, audio bidirectionnel avec annulation d’écho… et détection de mouvements 3D. Oui, cette caméra embarque un radar qui va lui permettre de suivre les mouvements des personnes (ou des voitures) de manière plus précise, en les affichant sur une vue aérienne. Sachez tout de même que si la détection de mouvement est proposée en standard, la détection de personne requiert un abonnement Ring Protect, disponible à partir de 4 euros par mois.

Depuis l’application, vous pourrez aussi créer des zones de détection ou de confidentialité pour éviter les notifications inutiles. Cette même application met en outre à disposition le flux en direct et la chronologie des évènements. Enfin, Ring faisant partie de l’écosystème d’Amazon, vous pourrez connecter la caméra à d’autres appareils équipés d’Alexa ; il est par exemple possible de voir le flux de la caméra directement sur l’écran d’un appareil Echo.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Ring Stick Up Cam Pro.

