De la lumière et de la hauteur : comment Amazon améliore ses caméras de sécurité Blink et Ring

Amazon reprend du poil de la bête au niveau de la sécurité connectée avec toute une série de nouveaux produits, des accessoires pensés pour aider les produits Ring et Blink à s’adapter à tous les environnements et une surprenante « vue du ciel ».

Amazon dispose de deux marques dans l’univers de la sécurité connectée Blink et Ring. Il complète ses deux gammes avec de nouvelles caméras, et une foule d’accessoires pour une installation toujours plus personnalisée et surtout des produits capables de s’adapter à tous les environnements.

Un écosystème complet pour la Blink Outdoor 4

Cet été, Amazon a lancé sa quatrième génération de caméra d’intérieur et d’extérieur Blink, la Blink Outdoor 4.

Un joli objet carré de 7 cm de côté pour 4,1 cm d’épaisseur qui connaît un réel succès. Elle se voit maintenant déclinée en version Blink Outdoor 4 Floodlight, qui propose deux puissants spots LED qui se déclenchent au moindre mouvement. Elle fonctionne également sur batterie et Amazon annonce de façon très optimiste deux ans d’autonomie.

Le produit est en précommande dès aujourd’hui aux États-Unis et au Canada pour 159,98 dollars US et les livraisons débuteront le 17 octobre 2023.

Si vous disposez déjà d’une Blink Outdoor 4, Amazon à la bonne idée de proposer le Floodlight Mount pour 39,99 dollars US qui la transformera en Blink Outdoor 4 Floodlight.

Toujours pour sa caméra star, le Blink Outdoor 4 Battery Extension Pack permet d’obtenir une autonomie pouvant aller jusqu’à deux ans. Un accessoire idéal pour les caméras placées dans des lieux difficiles d’accès et qui vous évitera de renouveler la batterie trop souvent. Il est proposé aux États-Unis et au Canada au prix de 29,99 dollars US.

Le Blink Sync Module Pro est un tournant pour la marque qui propose ici son premier hub. Son objectif premier est d’offrir une portée étendue pour les caméras Blink Outdoor 4 en utilisant un nouveau protocole sans fil propriétaire. Amazon promet une portée multipliée par trois par rapport à un réseau Wi-Fi classique, sans nous préciser la version de ce dernier.

Cela permet d’installer une caméra au fond d’un grand jardin, par exemple, ou pour surveiller une dépense éloignée. Autre fonction de ce hub : un port de carte microSD permet d’ajouter un stockage pour enregistrer en local photos et vidéos capturées par la caméra. Le Sync Module Pro sera disponible au printemps 2024 au prix de 49,99 dollars US aux États-Unis et au Canada.

Ring nous propose de prendre de la hauteur

Avec sa nouvelle caméra Ring Stick Up Cam Pro, le constructeur lance une caméra d’intérieur et d’extérieur pensée pour prendre de la hauteur.

En effet, avec sa nouvelle technologie de détection de mouvement 3D, elle peut détecter et suivre les trajets d’un malandrin comme d’un livreur avec un colis. Elle devrait permettre d’affiner la surveillance en vous alertant, par exemple, si « un livreur » s’éloigne du trajet qu’il devrait effectuer ou passe trop de temps dans votre jardin. Le bonus est une « vue d’oiseau », qui permet de mieux visualiser l’environnement et les déplacements.

Le son n’est pas oublié avec un nouveau système de microphones pour éviter les effets d’écho. La Ring Stick Up Cam Pro est annoncée en France au prix de 179,99 euros pour des livraisons à partir du 18 octobre.