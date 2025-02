Amazon propose de renforcer votre sécurité à moitié prix avec ce kit Ring comprenant une sonnette connectée et une caméra intérieure

Avec la Ring Video Doorbell et la Ring Indoor Cam 2ᵉ génération, vous pouvez voir qui sonne chez vous, que vous soyez là ou non, et ce qu’il se passe chez vous. Ce lot très pratique se monnaye 79,99 euros chez Amazon.

Ring est une marque qui s’est faite une spécialité de la surveillance et la sécurité. Amazon le sait, c’est pourquoi le site regroupe deux produits phares de Ring dans cette promotion à -50% pour une durée limitée. D’un côté, il y a une sonnette connectée avec une caméra HD et un micro bidirectionnel, de l’autre vous avez une caméra filaire Full HD à poser en intérieur. Avec ça, plus rien de ce qu’il se passe devant et chez vous ne vous échappera.

Les points forts de ces deux produits Ring

Les deux s’installent facilement et sont prêts à l’emploi en 5 minutes

Vous recevez une notification dès qu’un mouvement/son est détecté

L’application Ring permet de centraliser ces deux appareils et tous ceux de la même marque

Si vous allez sur Amazon en temps normal, quand ces produits ne sont pas en promotion, vous les retrouvez en lot à 159,98 euros. Rien de mieux qu’une petite baisse de 50% pour pouvoir les commander à 79,99 euros.

La Ring Video Doorbell pour accueillir vos visiteurs

Le premier produit de ce pack est donc la Ring Video Doorbell, une sonnette connectée sans-fil qui s’installe à l’extérieur de votre domicile. Une fois posée, son utilisation est simple et pratique. Il faut bien sûr qu’elle soit reliée au WiFi et que vous ayez l’app Ring installée sur votre smartphone. Ensuite, dès que quelqu’un sonne, vous recevez comme un appel visio sur votre téléphone (ou tout autre appareil doté d’un écran, comme un Echo Show).

Lorsque vous décrochez, vous accédez au flux en direct de Ring Video Doorbell. Vous pouvez voir qui vous rend visite, décider ou non de lui ouvrir ou l’informer de votre absence le cas échéant, ce qui est très pratique quand on attend une livraison ou que belle-maman arrive à l’improviste. Vous pouvez même avoir une photo prise au moment où ça sonne, si jamais vous ratez l’appel, pour voir qui était là. Le tout en HD, 1440 x 1440 pixels, avec un champ de vision de 150°.

La Ring Indoor Camera 2e génération protège votre vie privée

Le second produit de ce pack est une caméra de surveillance avec alimentation filaire cette fois-ci. Vous la posez chez vous, dans la pièce que vous souhaitez surveiller, dans un petit coin discret et vous la laissez faire son office. On aime beaucoup l’ajout d’un cache de confidentialité qui empêche de filmer quand vous êtes là et qui a pour effet aussi de couper le micro.

Une fois enlevé quand vous vous absentez, la caméra peut détecter les bruits et mouvements suspects puis vous envoyer une notification sur votre smartphone. Si vous avez des appareils avec Alexa, ils peuvent se synchroniser et envoyer des notifications partout. Là aussi, vous accédez à la vidéo en direct et pouvez intervenir vocalement grâce au micro bidirectionnel. Par contre, si vous souhaitez enregistrer et visionner les moments que vous avez manqués, il faudra passer par un abonnement Ring Home.

Pour en apprendre plus sur la caméra de surveillance, nous vous invitons à consulter notre test de la Ring Indoor Cam 2ème génération.

Pour composer votre propre pack, vous pouvez vous servir dans les produits répertoriés dans les guides consacrés aux meilleures sonnettes connectées d’une part, et aux meilleures caméras de surveillance de l’autre.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.